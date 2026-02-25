Tres Mujeres Fueron Atropelladas por Unidad del Transporte Público en Puebla

La tarde de este miércoles 25 de febrero de 2026 tres mujeres fueron atropelladas por una unidad de la Ruta 4 en la calle 119 Poniente de la unidad habitacional Agua Santa en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, tras atender el incidente, los paramédicos trasladaron al hospital a una de las tres víctimas ya que presentaba lesiones de consideración.

Unidad de la Ruta 4 atropella a tres mujeres en la unidad habitacional Agua Santa de Puebla

Fue aproximadamente a las 15:00 horas de este martes que una unidad de transporte público de la Ruta 4 atropelló a tres mujeres a un costado de la plaza comercial Centro Sur Agua Santa en la capital poblana.

A la calle 119 Poniente esquina con la Avenida 9 Sur llegaron paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla quienes atendieron a las víctimas.

Tras brindarles atención prehospitalaria en el lugar de los hechos, las autoridades tuvieron que trasladar a un nosocomio a una de las afectadas, ya que presentaba lesiones de consideración.

El pasado martes elementos de la Dirección de Vía Pública del Ayuntamiento de Puebla realizaron nuevamente un operativo de retiro de apartados irregulares en la unidad habitacional Agua Santa.

Los funcionarios recorrieron la calle 117 Poniente donde retiraron bolardos y cadenas, tal como lo hicieron durante el primer operativo en la misma zona el pasado 13 de febrero.

Este mismo miércoles fueron atropelladas una mujer y una menor de edad entre las calles 11 Sur y Rosales en la colonia San Ramón tercera sección de la ciudad de Puebla.

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil de la SSC Puebla quienes brindaron los primeros auxilios a las víctimas quienes resultaron con lesiones menores, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Con información de N+

GMAZ