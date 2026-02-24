Camión Repartidor de Refresco y Garrafones se Queda sin Frenos y Choca contra Vivienda en Puebla

Un camión repartidor de la compañía Pepsi se quedó sin frenos cuando descendía por la calle 20 Norte del Barrio de Xonaca en Puebla capital, cerca del mediodía de este martes 24 de febrero.

La unidad cargada con garrafones de agua y otros productos de la empresa refresquera, terminó impactándose contra el muro de una vivienda cuando el operador perdió el control.

Noticia relacionada: Vuelca Tráiler Cargado de Maíz en la Autopista Orizaba-Puebla; Robaron Carga

Choca camión de la Pepsi contra una casa del Barrio de Xonaca en Puebla

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal para asegurar el sitio y con apoyo de vecinos apuntalar la unidad con tabiques de madera para evitar que volcara por completo la pesada unidad.

Debido al impacto el camión repartidor terminó con una de sus ruedas al aire, a punto de caer sobre el costado derecho. Vecinos de la zona se vieron sorprendidos por el percance que afortunadamente no causó lesiones a ninguna persona.

Cierre por Manifestación en Vía Atlixcáyotl desde Caseta de Atlixco

Peritos de tránsito laboran en el sitio para comenzar con el retiro de la unidad.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR