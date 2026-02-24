Camión Repartidor de Refresco y Garrafones se Queda sin Frenos y Choca contra Vivienda en Puebla
N+
La pesada unidad cargada con productos se habría quedado sin frenos en la bajada de la 20 Norte del Barrio de Xonaca.
COMPARTE:
Un camión repartidor de la compañía Pepsi se quedó sin frenos cuando descendía por la calle 20 Norte del Barrio de Xonaca en Puebla capital, cerca del mediodía de este martes 24 de febrero.
La unidad cargada con garrafones de agua y otros productos de la empresa refresquera, terminó impactándose contra el muro de una vivienda cuando el operador perdió el control.
Noticia relacionada: Vuelca Tráiler Cargado de Maíz en la Autopista Orizaba-Puebla; Robaron Carga
Choca camión de la Pepsi contra una casa del Barrio de Xonaca en Puebla
Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal para asegurar el sitio y con apoyo de vecinos apuntalar la unidad con tabiques de madera para evitar que volcara por completo la pesada unidad.
Debido al impacto el camión repartidor terminó con una de sus ruedas al aire, a punto de caer sobre el costado derecho. Vecinos de la zona se vieron sorprendidos por el percance que afortunadamente no causó lesiones a ninguna persona.
Peritos de tránsito laboran en el sitio para comenzar con el retiro de la unidad.
Historias recomendadas:
- Caos en Vía Atlixcáyotl de Puebla por Marcha de Organización de Comerciantes en Puebla
- Tren Ebmsitió un Automóvil en Tehuacán, Puebla; Una Pareja de la Tercera Edad Resultó Lesionada
- Cambio de Tubería Provoca una Explosión de Gas en Vivienda de Puebla
Con información de N+
JAPR