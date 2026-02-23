Cambio de Tubería Provoca una Explosión de Gas en Vivienda de Puebla

Este lunes 23 de febrero de 2026 se reportó una explosión por acumulación de gas al interior de una vivienda ubicada en el fraccionamiento La Cima en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, el incidente en una casa de la zona de Mayorazgo en la capital poblana se originó por una fuga de gas que se dio mientras realizaban labores de cambio de tubería.

Noticia relacionada: Tres Hombres Sobreviven con Quemaduras por Explosión de un Polvorín en Huauchinango, Puebla

Se registra explosión por acumulación de gas en el fraccionamiento La Cima de Puebla

Fue la tarde de este lunes que se reportó una explosión por acumulación de gas al interior de una vivienda en el fraccionamiento La Cima, ubicado en la zona de Mayorazgo al sur de la capital poblana.

El incidente fue atendido por elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla y la Policía Estatal Bomberos, quienes también atendieron a una persona que sufrió una crisis nerviosa.

Por último, las autoridades reportaron que la explosión se originó tras una fuga de gas durante trabajos del cambio de tubería, dejando daños materiales menores al interior del inmueble.

Se incendia casa habitación en colonia El Carmen de Puebla

La mañana de este mismo lunes se registró el incendio de una casa habitación ubicada en la calle 15 Oriente de la colonia El Carmen, cerca del Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

Incendio de Inmueble en Calle 15 Oriente de Colonia El Carmen en Puebla

Las autoridades se movilizaron al lugar del siniestro y realizaron labores de atención y mitigación de riesgos, encontrando en el lugar ropa, cartón y madera en combustión. No se reportaron personas lesionadas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ