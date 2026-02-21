Se registró una explosión en un establecimiento de baños de vapor ubicado en la colonia Centro de Cuautlancingo, Puebla, presuntamente generada por una fuga de gas.

El gobierno estatal informó que la Coordinación de Protección Civil y la Policía Estatal Bomberos atendieron el siniestro.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal indicó que personal acudió al lugar para realizar labores de control y aplicando los protocolos de seguridad correspondientes.

Atienden a personas por crisis nerviosa tras explosión

Señalaron que, al corte de las 14:40 horas, en el lugar se encuentran ambulancias del municipio de Cuautlancingo y paramédicos de SUMA para brindar atención, con lo cual se atiende a una mujer de 48 años, quien presenta crisis nerviosa y recibe primeros auxilios para su valoración. Dos personas más han sido atendidas por el mismo motivo.

Además, al interior del inmueble se observó colapso parcial de la estructura. Personal de Protección Civil evalúa la zona y coordina acciones con cuerpos de emergencia.

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Alberto Muñoz Alfaro, afirmó que no hay personas fallecidas y solo afectaciones materiales, de lo que calificó como un "evento de condiciones muy grandes".

El alcalde también hizo un llamado a las personas cuyas viviendas resultaron afectadas a acudir a la Casa del Campesino, para que puedan pasar la noche seguras, sin riesgos por estructuras dañadas.

Noticia en desarrollo

