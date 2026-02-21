Detienen a 14 Presuntos Integrantes del CJNG en Veracruz

El Gabinete de Seguridad realizó 13 cateos simultáneos en los municipios de Boca del Río y Veracruz, como resultado de los cuales 14 personas fueron detenidas, entre ellas Israel Enríquez Meneses, identificado como jefe operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona conurbada.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron un importante arsenal, diversas dosis de droga y vehículos presuntamente utilizados para actividades delictivas.

Las acciones se derivaron del seguimiento a una denuncia ciudadana por la privación ilegal de la libertad de una persona, registrada el 9 de enero en la colonia Lafragua, en el municipio de Veracruz. A partir de estos hechos, se aplicaron distintas técnicas de investigación y líneas de análisis que permitieron identificar varios inmuebles presuntamente vinculados con esta actividad criminal.

Con base en los datos de prueba recabados durante las indagatorias, un juez de Control concedió las órdenes de cateo para intervenir domicilios ubicados en ambos municipios.

Como resultado del despliegue coordinado y simultáneo, fueron detenidos nueve hombres y cinco mujeres. Además, se aseguraron cinco armas largas, cuatro armas cortas, seis granadas, 19 cargadores, 544 cartuchos útiles y nueve chalecos balísticos, así como 10 vehículos y 16 motocicletas. Durante el operativo también fue liberada una persona que se encontraba privada de la libertad, a quien se le brindó atención inmediata.

Las personas detenidas fueron informadas de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. En tanto, la víctima liberada recibió atención médica y orientación legal para presentar la denuncia correspondiente.

Las autoridades destacaron que estas acciones fueron posibles gracias a la coordinación interinstitucional y reiteraron que el Gabinete de Seguridad mantendrá los operativos conjuntos para combatir a los generadores de violencia y fortalecer la seguridad en el estado de Veracruz.

