Explosión de Tanque de Gas durante Feria Patronal en Puebla Provoca Fuerte Incendio

Momentos de tensión y miedo vivieron habitantes de Huauchinango, Puebla, luego de la explosión de un tanque de gas LP que estaba en una taquería instalada en la Feria de Cuacuila.

El estruendo alertó a comerciantes y asistentes, quienes de inmediato evacuaron la zona para evitar mayores riesgos, mientras las llamas consumían parte del puesto.

Fuerte explosión en Huauchinango genera incendio durante la Feria de Cuacuila

El accidente en la zona de alimentos de la Feria de Cuacuila, generó pánico en algunos de los asistenes, mientras que otros testigos intentaron reaccionar para tratar de contener las llamas.

Al lugar arribó personal de Protección Civil y Bomberos, quienes implementaron protocolos de emergencia y lograron sofocar el incendio, además de asegurar el área para prevenir nueva explosión.

Explosión de Tanque de Gas LP en Puesto de Comida en Huauchinango

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se habría originado por falla en el tanque, aunque serán las autoridades quienes confirmen las causas tras las revisiones correspondientes.

Mujer resulta herida con quemaduras por explosión de tanque de gas en Huauchinango

Una mujer de 47 años de edad, quien resultó lesionada, luego de la explosión de tanque de gas en una taquería instalada en la Feria de Cuacuila en Huauchinango, Puebla, fue trasladada en ambulancia aérea a la capital del estado, para recibir atención especializada.

La mujer afectada fue trasladada de emergencia para atención especializada. Foto: Secretaría de Salud

La paciente presentó quemaduras de segundo y tercer grado en el 50% de la superficie corporal, por lo que requiere cuidados intensivos.

El Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) de la Secretaría de Salud coordinó el traslado del hospital de Huauchinango al de Traumatología y Ortopedia del IMSS-Bienestar ubicado en la lateral de la autopista México-Puebla.

