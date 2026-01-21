Joven Poblano Ayuda a Rescatar a un Adulto Mayor del Incendio de su Casa en Estados Unidos

En Union City, New Jersey, un hombre originario de Atlixco, Puebla, junto con otro joven, realizaron un rescate heroico al poner a salvo a un adulto mayor quien estaba atrapado dentro de una vivienda envuelta en llamas.

Antes de la hazaña, Alexis Jiménez García, conocido como “Yaverito”, hizo una transmisión en vivo para mostrar la escena del siniestro, donde se aprecia el trabajo de los cuerpos de emergencia para tratar de sofocar el fuego.

Graban momento en que salvan la vida de un hombre de una casa en llamas en New Jersey

El joven de Atlixco junto con el hijo de su patrón, detectaron el incendio, y de inmediato comenzaron a alertar a los vecinos para que salieran a tiempo.

Al saber que el dueño de la casa aún estaba en el interior, los jóvenes decidieron actuar y lograron entrar al inmueble entre el humo.

Poblano Salva Vida de Adulto Mayor Atrapado en Incendio en Estados Unidos

Noticia relacionada: Arde en Llamas una Casa en la Ciudad de Puebla: Bomberos Combaten el Incendio

Joven originario de Atlixco en Puebla se viste de héroe y ayuda al rescate de un hombre

Alexis Jiménez García conocido como Yaverito derribó la puerta y consiguió localizar al señor en el piso, para después jalarlo y sacarlo con ayuda de su compañero y otras personas. Toda la secuencia del rescate fue grabada con su celular.

La familia del adulto mayor agradeció personalmente a los jóvenes por el acto de valentía, mientras que en Atlixco, Puebla, la historia ya es reconocida como ejemplo de coraje y solidaridad.

Historias recomendadas:

Con información de Genaro Zepeda

JAPR