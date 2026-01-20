Voraz Incendio Consume Taller de Salas en Puebla; Vecinos Intentan Liquidarlo

Una enorme columna de humo y el olor a quemado alertó a vecinos luego de un incendio al interior de un taller de salas en la colonia San Miguel en el municipio de Amozoc, Puebla.

La mañana de este 20 de enero, una llamada al número de emergencia movilizó al cuerpo de bomberos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc, quienes realizaron acciones para el control de las llamas.

Habitantes de Amozoc ayudan a sofocar incendio en taller de salas. Foto: SSC Amozoc

Vecinos de Amozoc intentan sofocar fuerte incendio en un taller de salas

A pesar de que habitantes de la zona intentaron sofocar el fuego con cubetas llenas de agua, fue con el arribo de los bomberos que se pudo llegar a las zonas más difíciles para que se evitara la propagación a otros inmuebles.

Las autoridades informaron que de manera preliminar no hay personas al interior del taller ni tampoco se reportan lesionados, por lo que este siniestro únicamente dejó como saldo perdidas materiales.

Explosión al interior de una vivienda deja cuatro lesionados en Puebla

La noche del 19 de enero una explosión al interior de una vivienda dejó a cuatro personas lesionadas en la colonia Roma de la ciudad de Puebla.

Elementos de Protección Civil acudieron al domicilio para auxiliar a los afectados y realizar acciones de mitigación de riesgos. En el lugar se encontraba un zaguán el cual salió proyectado al exterior del inmueble tras el accidente.

Este incidente se habría registrado debido a la acumulación de gas en dicha vivienda, el cual dejó como saldo a cuatro lesionados, dos de ellos tuvieron que ser trasladados a unidades médicas para que recibieran atención especializada, mientras que los demás recibieron la valoración en el lugar.

Sacaron Pertenencias a la Calle para Evitar Llamas de un Incendio

De manera preventiva, se realizó la revisión de un tanque de gas LP sin detectar fugas activas, se emitieron recomendaciones de seguridad a los propietarios y se mantiene el seguimiento del incidente.

