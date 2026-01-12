Se Incendia un Camión Recolector de Basura sobre Carretera de Puebla

Este lunes 12 de enero de 2026 un camión recolector de basura se incendió sobre la Carretera Federal a Cuautla, a la altura de Calmeca, junta auxiliar del municipio poblano de Tepexco.

Al lugar del siniestro llegaron autoridades estatales y municipales de Tepexco e Izúcar de Matamoros para controlar el fuego y mitigar posibles riesgos para la población.

Se incendia camión recolector de basura sobre Carretera Federal a Cuautla en Tepexco, Puebla

Este lunes elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla, así como de las direcciones municipales de Tepexco e Izúcar de Matamoros atendieron el reporte sobre el incendio de un camión recolector de basura.

Las llamas se originaron en la unidad pesada sobre la Carretera Federal a Cuautla a la altura de la junta auxiliar Calmeca en el municipio de Tepexco, donde también empezaba a prenderse el pastizal de alrededor.

Cabe destacar que las autoridades a través de redes sociales dieron a conocer que el incendio fue controlado de manera oportuna, sin registrarse personas lesionadas, ni riesgo para la población.

Este mismo lunes, elementos de Protección Civil Estatal de Puebla atendieron el reporte de una posible explosión en un domicilio de la colonia 3 de Mayo en la ciudad de Puebla.

El incidente consistió en la combustión de pasto seco y basura, lo cual afectó únicamente un cuarto provisional aledaño. El fuego fue controlado sin que se registraran personas lesionadas ni propagación a viviendas aledañas.

Con información de N+

GMAZ