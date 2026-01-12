Se Incendia un Camión Recolector de Basura sobre Carretera de Puebla
Protección Civil Estatal y municipales de Tepexco e Izúcar de Matamoros, llegaron a atender el incendio sobre la Carretera Federal a Cuautla.
Este lunes 12 de enero de 2026 un camión recolector de basura se incendió sobre la Carretera Federal a Cuautla, a la altura de Calmeca, junta auxiliar del municipio poblano de Tepexco.
Al lugar del siniestro llegaron autoridades estatales y municipales de Tepexco e Izúcar de Matamoros para controlar el fuego y mitigar posibles riesgos para la población.
Este lunes elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla, así como de las direcciones municipales de Tepexco e Izúcar de Matamoros atendieron el reporte sobre el incendio de un camión recolector de basura.
Las llamas se originaron en la unidad pesada sobre la Carretera Federal a Cuautla a la altura de la junta auxiliar Calmeca en el municipio de Tepexco, donde también empezaba a prenderse el pastizal de alrededor.
Cabe destacar que las autoridades a través de redes sociales dieron a conocer que el incendio fue controlado de manera oportuna, sin registrarse personas lesionadas, ni riesgo para la población.
Atienden posible explosión en un domicilio de la Colonia 3 de Mayo de Puebla
Este mismo lunes, elementos de Protección Civil Estatal de Puebla atendieron el reporte de una posible explosión en un domicilio de la colonia 3 de Mayo en la ciudad de Puebla.
El incidente consistió en la combustión de pasto seco y basura, lo cual afectó únicamente un cuarto provisional aledaño. El fuego fue controlado sin que se registraran personas lesionadas ni propagación a viviendas aledañas.
