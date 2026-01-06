Incendio Dentro de un Bachillerato Alerta a Vecinos en Puebla

La tarde de este martes 6 de enero de 2026 se registró un incendio en el Bachillerato Elena Garro ubicado en calle Nevado de Toluca en la colonia SNTE en la ciudad de Puebla.

Debido a que las llamas se propagaron rápidamente, vecinos ayudaron con cubetas de agua a intentar sofocarlas. Sin embargo, los esfuerzos no eran suficientes y hasta que llegaron los bomberos se pudo controlar.

Se incendia Bachillerato Elena Garro en la colonia SNTE de Puebla

Uno de los vecinos relató de forma anónima a N+ Puebla como tuvieron que ayudar al personal educativo a intentar apagar el fuego con cubetas de agua, ya que las autoridades tardaron en llegar.

Empezó a salir mucho humo, nos acercamos a la escuela, ya estaba abierta y entramos a ayudar un poco con cubetas de agua porque los bomberos tardaron en llegar.

Otro de los vecinos señaló que al parecer aventaron una llanta encendida al interior de las instalaciones educativas, lo que habría originado el incendio en su interior.

Estuvimos ahí ayudando echando agua porque no se lograba sofocar. Al parecer aventaron una llanta quemada y se prendió más.

El siniestro se prolongó por varios minutos y generó temor, pues pensaron que el fuego llegaría hasta sus viviendas.

Fue la unidad 901 de Policía Estatal de Bomberos que acudió; mientras que la Policía Municipal cerró el sitio para evitar una tragedia mayor. Afortunadamente, no se reportaron lesionados, pero hubo daños al interior.

Personal educativo y vecinos del Bachillerato Elena Garro intentaron apagar el incendio con cubetas de agua. Foto: N+

Se incendia ferretería en Cuautlancingo, Puebla

El pasado 1 de enero se registró un fuerte incendio en una ferretería ubicada en la calle 16 de Septiembre y Xicoténcatl, del municipio de Cuautlancingo, en Puebla.

Incendio de la Maleza en Puente del Águila de Azumbilla, Nicolás Bravo Puebla

De acuerdo con el informe preliminar, un probable mal manejo de pirotecnia por los festejos del año nuevo 2026, provocó la ignición de diversos materiales al interior del establecimiento en la cabecera central del municipio.

