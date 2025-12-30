Atacan e Incendian Vivienda y Camionetas de Adán Silva, Exedil de Palmar de Bravo en Puebla

Momentos de terror se vivieron en Palmar de Bravo luego de que sujetos ingresaron a viviendas e incendiaron dos camionetas, las cuales eran propiedad del expresidente municipal Adán Silva Valeriano.

La noche de este lunes 29 de diciembre, un grupo de hombres a bordo de unas motocicletas intentó robar al interior de uno de los inmuebles ubicado en la Junta Auxiliar de La Purísima de Bravo, sin embargo, la pronta reacción de ciudadanos y autoridades evitó que hubiera mayores afectaciones.

Más tarde, presuntamente, los mismos hombres se dirigieron a una vivienda ubicada en la Junta Auxiliar de Cuacnopalan del mismo municipio referido, en donde provocaron el incendio y daños a la propiedad.

De inmediato elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y Protección Civil se dirigieron a la zona para brindar el apoyo necesario con la finalidad de extinguir las llamas y mantener el orden en ese lugar, para evitar mayores afectaciones.

Afortunadamente el exedil de Palmar de Bravo, Adán Silva Valeriano, no sufrió lesiones. En el lugar solo quedaron daños materiales en donde dos camionetas tipo pick up fueron las más afectadas por el fuego.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública desde el primer reporte mantuvo comunicación con las autoridades municipales, estatales y con el afectado, a fin de brindarle el apoyo necesario.

Investigan ataque contra vivienda y camionetas de expresidente municipal de Palmar de Bravo en Puebla

Al lugar arribaron agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias correspondientes y dar inicio con las indagatorias para dar con la identidad de los responsables y con su ubicación.

Adán Silva Valeriano, Exedil de Palmar de Bravo. Foto: Facebook Adán Silva Valeriano

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, sin embargo, las indagatorias permanecen en curso a fin de desahogar las líneas de investigación para establecer el móvil de los hechos.

Adán Silva Valeriano no ha emitido su postura al respecto y se desconoce si el Gobierno de Puebla le brindará seguridad como algunos exgobernadores lo han solicitado anteriormente.

