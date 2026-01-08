Combaten Primer Incendio Forestal del 2026 en Puebla: Se Quema Barranca en Chilchotla
Bomberos y autoridades especializadas en Protección Civil acudieron al Barranco de la Cruz en Chilchotla para combatir el incendio forestal.
Este jueves 8 de enero, se registró el primer incendio forestal del 2026 en el estado de Puebla, originándose en el Barranco de la Cruz, perteneciente al municipio de Chilchotla.
Las autoridades recibieron el reporte, por lo que se movilizaron hasta el lugar del siniestro para contener y extinguir el fuego de manera controlada, con prioridad en la seguridad de los brigadistas y la protección del entorno natural.
Sofocan primer incendio forestal del 2026 en el Barranco de la Cruz en Chilchotla, Puebla
Este jueves personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno del Estado de Puebla, sofocó un incendio forestal en el municipio de Chilchotla.
El siniestro se registró en el Barranco de La Cruz, donde personal operativo se desplegó en la zona para ejecutar un plan de acción conjunto y seguro con elementos del Centro Estatal de Manejo del Fuego y Brigada Coyote 4 de la Secretaría de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), la Brigada Armadillos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), así como elementos de Policía Forestal y Protección Civil Municipal de Chilchotla.
No se reportaron viviendas afectadas, ni personas lesionadas a causa del incendio, sin embargo, las autoridades indicaron que diez hectáreas de matorral y arbustos resultaron con daños.
Se incendia Bachillerato Elena Garro en colonia SNTE de Puebla
El pasado 6 de enero se registró un incendio al interior del Bachillerato Elena Garro ubicado en calle Nevado de Toluca en la colonia SNTE en la ciudad de Puebla.
El siniestro se prolongó por varios minutos y generó temor, pues pensaron que el fuego llegaría hasta sus viviendas.
Fue la unidad 901 de Policía Estatal de Bomberos que acudió; mientras que la Policía Municipal cerró el sitio para evitar una tragedia mayor. Afortunadamente, no se reportaron lesionados, pero hubo daños al interior.
