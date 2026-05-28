Precios Oficiales de Boletos Stray Kids en México 2026: ¿Cuánto Cuestan para sus Shows?

La fiebre por Stray Kids ya comenzó en México. La agrupación surcoreana regresará al país con su gira mundial World Tour LATAM STRAYCITY y ya sabemos cuánto costarán los boletos para su esperado concierto en la CDMX en 2026.

¿Cuándo es el concierto de Stray Kids?

El show está programado para el próximo 25 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros, donde miles de STAY podrán ver en vivo a Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.

Precios oficiales de boletos para Stray Kids en México 2026

Los precios oficiales de los boletos, ya con cargos incluidos, quedaron de la siguiente manera:

Platino A: de $7,563 a $9,795 pesos

Platino B: de $6,819 a $7,501 pesos

Platino C: de $6,075 a $6,682 pesos

Platino D: de $5,207 a $5,728 pesos

Platino E: $4,463 pesos

Zona GNP: de $4,463 a $5,989 pesos

Verde B: de $3,471 a $4,582 pesos

Naranja B: de $2,727 a $4,086 pesos

Verde C: de $2,231 a $2,633 pesos

Naranja C: de $1,363 a $1,567 pesos

General B: $1,859 pesos

PCD: $1,859 pesos

Existen rangos de precios dentro de una misma zona debido a la ubicación de los asientos y la visibilidad hacia el escenario. Las primeras filas y algunos lugares cercanos a esquinas o pasillos suelen tener costos más elevados.

¿Cuánto cuestan los paquetes VIP de Stray Kids?

También se dieron a conocer los precios de los paquetes VIP para quienes buscan una experiencia más cercana al escenario.

Los costos serán:

Early Entry VIP Package Platino A: $11,508 pesos

Early Entry VIP Package Platino B: $10,764 pesos

Estos paquetes ya incluyen el boleto del concierto y estarán ligados a los asientos más cercanos al escenario.

¿Cuándo es la venta de boletos para Stray Kids en México?

La venta general para el concierto de Stray Kids arrancará el viernes 29 de mayo a las 2:00 PM.

Además, se confirmó que no habrá preventas bancarias, por lo que todos los fans podrán intentar comprar entradas al mismo tiempo utilizando tarjetas de cualquier banco, ya sea de crédito o débito.

La boletera oficial será Ticketmaster México y el límite de compra será de seis boletos por persona.

Para quienes paguen con tarjeta de crédito Banamex, habrá opción de 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.