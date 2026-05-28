Precios Oficiales de Boletos Stray Kids en México 2026: ¿Cuánto Cuestan para sus Shows?

Stray Kids llegará a México en 2026 con un concierto en el Estadio GNP Seguros de la CDMX. Estos son los precios oficiales de los boletos, paquetes VIP y la fecha de venta general

Stray Kids México 2026 Precios BoletosFoto: GettyImages

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Descubre los precios de los boletos para ver a Stray Kids en CDMX en 2026. Desde $1,363 hasta $9,795. Venta general el 29 de mayo. ¡No te quedes sin el tuyo!

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