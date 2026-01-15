Evacuan Tres Viviendas Tras Fuerte Incendio en Zona Céntrica de Puebla

Un fuerte incendio desencadenó momentos de pánico en la colonia El Carmen en la zona del centro de Puebla, tres viviendas aledañas tuvieron que ser evacuadas por el siniestro.

La mañana de este 15 de enero una llamada al número de emergencia alertó al cuerpo de bomberos debido a las llamas que provenían de una casa ubicada en la capital poblana.

De inmediato arribaron a la dirección para realizar acciones para mitigar el fuego, mientras que al rededor de diez personas fueron evacuadas de sus hogares para prevenir algún incidente mayor. Además, los bomberos desconectaron de forma preventiva un tanque de gas para evitar que hubiera una explosión.

Incendio Consume Gran Parte de una Vivienda en la Col. El Carmen de Puebla

El incendio logró ser controlado en su totalidad, sin embargo, se sabe que consumió al menos el 80% del área de sala-comedor del inmueble. Afortunadamente no se reportaron lesionados, pero una mujer de la tercera edad fue atendida por crisis nerviosa.

Por su parte, la Dirección General de Control de Tránsito realizó cierres viales para garantizar una movilidad segura en la zona hasta que la situación fue controlada en su totalidad.

Noticia relacionada: Incendio al Interior de una Casa Habitación en la Ciudad de Puebla Deja un Muerto

Incendio al interior de una casa habitación deja un muerto en la colonia Infonavit Fuentes de San Bartolo, Puebla

El 14 de enero un incendio al interior de una casa dejó como saldo a una persona sin vida en la colonia Infonavit Fuentes de San Bartolo en la ciudad de Puebla.

Bomberos de la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos acudieron a la vivienda para mitigar el siniestro, sin embargo, más tarde confirmaron que un hombre de 47 años de edad había perdido la vida al interior del predio.

Muere Adulto Mayor durante Incendio en su Vivienda en Puebla

Momentos después el fuego quedó liquidado y los elementos de emergencias realizaron acciones de mitigación de riesgos, no obstante, hasta el momento no han dado a conocer lo que habría causado este incendio que dejó una víctima mortal.

Se exhorta a la ciudadania a no dejar veladoras encendidas sin supervisión, revisar tanques de gas, enchufes en mal estado y tener a la mano extintores para actuar de manera oportuna ante estos siniestros.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS