Reportan Incendio al Interior de una Casa Habitación en la Ciudad de Puebla

Este miércoles 14 de enero de 2026 se reportó un incendio al interior de una casa habitación ubicada en la colonia Infonavit Fuentes de San Bartolo en la ciudad de Puebla.

En el lugar de los hechos, al sur de la capital poblana, trabajaron de manera coordinada autoridades municipales y estatales para asegurar la zona y evitar riesgos para la población vecina.

Noticia relacionada: Se Incendia un Camión Recolector de Basura sobre Carretera de Puebla

Atienden incendio en casa habitación de la colonia Infonavit Fuentes de San Bartolo en Puebla

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos del municipio de Puebla en conjunto con Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) atendieron un incendio en una vivienda de la colonia Infonavit Fuentes de San Bartolo.

En la zona del siniestro las autoridades trabajaron coordinadamente para sofocar las llamas, realizaron labores para la mitigación de riesgos y aseguraron la zona para evitar que el fuego se extendiera.

Por este incendio no se reportaron personas lesionadas, dejando únicamente daños materiales dentro de la casa habitación siniestrada.

Reportan incendio en Facultad de Ingeniería de la BUAP

Un incendio desató tensión en la Facultad de Ingeniería en el Edificio ING-8 de Ciudad Universitaria en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

El pasado 13 de enero cerca de las 16:00 horas, se comenzó a incendiar una bodega con productos de limpieza ubicada en las instalaciones educativas, el olor a quemado y el humo que provenía de dicho lugar comenzó a causar intriga entre estudiantes y docentes.

Incendio de un Tiradero de San Francisco Ocotlán en Coronango, Puebla

De inmediato, se llevaron a cabo los protocolos correspondientes ante estos siniestros para salvaguardar la vidas humanas, sin causar pánico entre los presentes.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ