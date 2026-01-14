Corto Circuito Provoca Incendio en Facultad de Ingeniería de la BUAP en Puebla
Un corto circuito en una bodega del Edificio ING-8 de Ciudad Universitaria, causó pánico entre la comunicad universitaria de la BUAP.
Un incendio desató tensión en la Facultad de Ingeniería en el Edificio ING-8 de Ciudad Universitaria en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Este 13 de enero al rededor de las 16:00 horas, se comenzó a incendiar una bodega con productos de limpieza ubicada en las instalaciones educativas, el olor a quemado y el humo que provenía de dicho lugar comenzó a causar intriga entre estudiantes y docentes.
De inmediato, se llevaron a cabo los protocolos correspondientes ante estos siniestros para salvaguardar la vidas humanas, sin causar pánico entre los presentes.
Controlan incendio en Facultad de Ingeniería de la BUAP; No hay lesionados
El fuego fue controlado de manera oportuna gracias a la brigada de seguridad de la unidad académica, con ayuda del equipo de Protección Civil de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria.
Afortunadamente, la BUAP confirmó que no hubo lesionados respecto a este incidente ocasionado por un corto circuito en la bodega antes mencionada.
Respecto a este tema, alumnos de la facultad difundieron en redes sociales que no hubo mayor problema, incluso lo tomaron con gracia, como el caso de @who_is_tatel quien compartió el siguiente mensaje.
Qué random es estudiar en la Buap, por ejemplo hoy se incendió la facu de inge.
Este evento solo terminó en un susto, sin embargo, autoridades de Protección Civil hacen un llamado a la sociedad a llevar acabo las recomendaciones para prevenir y controlar un siniestro de este tipo de manera oportuna.
Noticia relacionada: Incendio Dentro de un Bachillerato Alerta a Vecinos en Puebla
¿Qué hacer en caso de un incendio por corto circuito?
En caso de que un incendio se haya causado por un corto circuito, se recomienda llevar acabo los siguientes pasos:
- Evalúa la magnitud del incendio y llama al número de emergencias 9-1-1
- Corta la corriente eléctrica
- Utiliza un extintor de clase C
Ubica el dispositivo que esta causando el incendio eléctrico y si es posible acceder al cable y tomacorriende con seguridad, puedes desenchufarlo, únicamente si es viable; Es recomendable primero cortar la corriente eléctrica.
