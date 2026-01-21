Accidente Deja a un Automóvil Envuelto en Llamas en la Autopista México-Tuxpan

La mañana de este 21 de enero se registró el incendio de un automóvil que circulaba sobre la Autopista México-Tuxpan en el tramo de Tejocotal-Nuevo Necaxa con dirección a Poza Rica.

El vehículo sufrió un percance vial que lo obligó a orillarse a la altura del municipio de Acaxochitlán cerca del km 126+400 de la carretera Tulancingo-Tihuatlán.

Este incidente desencadenó el fuego que se esparció rápidamente en toda la unidad; Afortunadamente lo ocupantes que iban a bordo lograron salir a tiempo con algunas de sus pertenencias, sin embargo al no contar con un extintor no pudieron frenar el incendio.

Cierre parcial en la Autopista México-Tuxpan por incendio de automóvil hoy 21 de enero

Los dueños del automóvil llamaron al número de emergencias para solicitar el apoyo de especialistas, mientras veían como su patrimonio se consumía por las llamas.

Debido a este hecho, la desviación del Tejocotal - San Alejo presentó tráfico lento debido a que automovilistas reducían la velocidad ante el accidente; Más tarde elementos de la Guardia Nacional de Carreteras arribaron y realizaron el debido cierre parcial para evitar otro incidente mientras se realizaban acciones de mitigación de riesgos.

Tráfico lento en la autopista México-Tuxpan con dirección a Poza Rica ¿Qué pasó?

Finalmente, el fuego en el automóvil fue liquidado, sin embargo, quedó prácticamente inservible debido a los daños causados. En tanto a la circulación en la Autopista México-Tuxpan aún se ve afectada ya que la unidad aún no ha sido retirada del sitio.

Se exhorta a los conductores a quienes transitaran sobre esta vialidad ubicada en los límites de Puebla e Hidalgo, con dirección a Tuxpan, a que manejan con mayor precaución ante este hecho.

Recuerda que puedes reportar un accidente o solicitar ayuda de la Guardia Nacional en carreteras de México a través del número de contacto gratuito 088.

