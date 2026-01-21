Arde en Llamas una Casa en la Ciudad de Puebla: Bomberos Combaten el Incendio

La tarde del miércoles 21 de enero, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la secretaría de seguridad pública del estado atendieron un incendio registrado en una casa habitación, ubicada en la calle 11 y avenida campestre, en la Colonia Desarrollo Real Campestre, al norte de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego fue detectado por vecinos de la zona, quienes alertaron a los servicios de emergencia al observar salir fuego y humo del inmueble, lo que generó momentos de tensión entre los habitantes.

Sofocan incendio de una casa en la Colonia Desarrollo Real Campestre de Puebla

De inmediato, iniciaron las maniobras de control, evitando que las llamas se propagaran a viviendas contiguas. De manera coordinada, elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia y garantizar la seguridad de los vecinos.

Reportan pérdidas materiales al interior de una casa en llamas en colonia Real Campestre de Puebla

Afortunadamente no hubo personas lesionadas; sin embargo, las autoridades ya realizan la evaluación de los daños materiales y las investigaciones correspondientes para determinar el origen del incendio.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Puebla, controlaron el siniestro registrado en una casa habitación, en la Colonia Real Campestre del municipio de Puebla.

