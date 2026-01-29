Hombre Sobrevive a Incendio con Quemaduras de Segundo Grado en Puebla

Cuerpos de emergencia se movilizaron de manera urgente tras el incendio en una casa habitación, ubicada en la Privada Emiliano Zapata, de la colonia Linda Vista, en el municipio de Teziutlán, Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, una fuga de gas en la conexión del calentador provocó el incidente, que rápidamente se propagó al interior del inmueble, afectando la sala, cocina, baño y área adaptada como gimnasio.

Rescataron a un hombre con quemaduras de segundo grado en Teziutlán. Foto: Antonio Romero

Un lesionado con quemaduras de segundo grado dejó incendio en Teziutlán, Puebla

Durante el siniestro, José Eduardo “N”, resultó con quemaduras de segundo grado, por lo que fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital para recibir atención médica especializada.

Los elementos de Protección Civil, en coordinación con otros cuerpos de auxilio, lograron controlar y sofocar las llamas, evitando que se extendieran a viviendas aledañas.

Mitigan el riesgo tras incendio de casa habitación en la Colonia Loma Linda de Teziutlán

Como medida preventiva, también resguardaron los cilindros de gas LP, con el objetivo de evitar una explosión. Autoridades exhortan a la población a revisar de manera periódica las instalaciones de gas, a fin de prevenir accidentes similares.

