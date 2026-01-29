Muere Adulto Mayor tras Voraz Incendio que Consumió una Casa en Puebla; Hay Siete Sobrevivientes

Un impactante incendio consumió a una vivienda ubicada en la calle León de Aldama y 2 A Sur de la colonia Guadalupe Hidalgo de la ciudad de Puebla, lamentablemente un adulto mayor perdió la vida.

La mañana de este 29 de enero una inmensa columna de humo negro y el olor a quemado que provenía de una casa puso en alerta a los vecinos de la zona, de inmediato dieron aviso al número de emergencias 9-1-1 pues desconocían si había alguien en el inmueble.

Bomberos atienden incendio en una casa de la colonia Guadalupe Hidalgo de Puebla. Foto: X @PCGobPue

Incendio en casa ubicada en la colonia Guadalupe Hidalgo de Puebla deja un muerto

El cuerpo de Bomberos arribó a la casa habitación y activó los protocolos correspondientes, en lugar lograron la evacuación de siete personas que habitaban en el lugar, pero más tarde confirmaron que un adulto mayor habría muerto derivado al siniestro.

De manera preliminar se dio a conocer que la víctima mortal se dedicaba a la fabricación de muebles y al almacenamiento de materia PET para después venderla, actividades que llevaba acabo al interior de su vivienda.

Paramédicos atendieron a los afectados quienes presentaban crisis nerviosa por la perdida de su familiar, sin embargo, descartaron lesiones que pusieran en riesgo sus vidas.

En el lugar elementos de Protección Civil Estatal continuaron con las labores de mitigación de riesgos y atención, además se verifican domicilios aledaños para descartar algún peligro.

¿Cómo prevenir un incendio en casa?

Se exhorta a la ciudadania a mantener una prevención activa para este casos de siniestros, estas son algunas recomendaciones que se pueden tomar para prevenir incendios.

Nunca deje comida cocinándose sin supervisión

Revisar cables dañados y evitar sobrecargar enchufes y extensiones eléctricas.

Hacer buen uso de calentadores, apégalos y desconéctalos cuando no los uses.

Tener extintores a mano

Instala alarmas de humo

También es recomendable tener una ruta de escape clara y un punto de encuentro fuera de casa, además, es fundamental llamar al número de emergencias 9-1-1 ante estos incidentes.

Con información de N+

