Detienen a Presunto Implicado en el Incendio de la Puerta de la Catedral de Puebla

Un hombre identificado como David "N" fue asegurado por policías municipales de Puebla por su posible relación con los actos vandálicos producidos en la Catedral de Puebla, cuya puerta norte resultó afectada por un incendio durante la madrugada del sábado 24 de enero de 2026.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), confirmó la detención del sujeto, quien fue sorprendida cometiendo una falta administrativa y en posesión de bolsas que contenían aparentemente droga conocida como marihuana. El hombre fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.

Detiene Policía de Puebla a presunto responsable de causar actos vandálicos en Catedral

El Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal José Chedraui, informó que de acuerdo a la información registrada en el área de Inteligencia, y los datos obtenidos por los sistemas de videovigilancia de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), el detenido podría estar relacionado con el incendio de la puerta de la Catedral poblana.

El Ayuntamiento de la ciudad y el Gobierno Estatal de Puebla, condenan los hechos ocurridos en contra del patrimonio cultural de la capital poblana, en los cuales intencionalmente fue incendiada la puerta norte del inmueble, y que en reacción inmediata del personal de la Dirección de Protección Civil Municipal, coordinado con Bomberos y Protección Civil del Estado, lograron sofocar para evitar mayores daños.

Investigan actos vandálicos cometidos en la Catedral de Puebla, patrimonio cultural e histórico del estado

La Catedral de Puebla, es un bien inmueble de relevancia histórica, estética y patrimonial, ubicado en la zona de monumentos de la capital poblana. El incendio cometido deliveradamente contra los bienes artísticos, históricos, arquitectónicos o arqueológicos, representa un evero daño al patrimonio de la entidad, que de acuerdo con la autoridades no quedará impune.

La madrugada del sábado Protección Civil e instancias municipales actuaron lo antes posible para evitar daños irreversibles al valioso patrimonio de los poblanos.

El Gobierno de Puebla hizo un llamado a la sociedad a denunciar cualquier acto que ponga en riesgo la riqueza patrimonial del Centro Histórico de Puebla, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1987.

