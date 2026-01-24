Dos Sujetos Presuntamente Saltan Barda e Incendian Puerta Norte de la Catedral en Puebla

La madrugada de este sábado 24 de enero de 2026 se registró un incendio en la Puerta Norte de la Basílica Catedral Metropolitana de Puebla presuntamente iniciado por dos sujetos.

Personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, de manera coordinada con Bomberos del Estado y Protección Civil municipal, acudió a controlar el siniestro.

Dos sujetos incendian Puerta Norte de la Catedral de Puebla

De acuerdo con la Arquidiócesis de Puebla, aproximadamente a las 02:00 horas de este sábado dos sujetos brincaron la barda de la Catedral e iniciaron el incendio en la Puerta Norte.

De manera casi inmediata autoridades de Protección Civil estatal y municipal, así como Bomberos del Estado, acudieron al lugar para sofocar las llamas, reportando que no hubo personas lesionadas, y al momento tampoco detenidas.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el valor monetario de los daños causados en la entrada al recinto, sin embargo, la Arquidiócesis destaca que la Basílica Catedral Metropolitana de Puebla es patrimonio espiritual, histórico y cultural de la humanidad.

El pasado 21 de enero, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) atendieron un incendio registrado en una casa habitación, ubicada en la calle 11 y avenida campestre, en la Colonia Desarrollo Real Campestre, al norte de la ciudad de Puebla.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas; sin embargo, sí hubo daños materiales y las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el origen del siniestro.

