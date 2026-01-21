Se Incendia Tractocamión que Transportaba Zacate en Autopista de Puebla

Este martes 20 de enero de 2026 un tractocamión que transportaba zacate se incendió mientras circulaba por la autopista Puebla-Atlixco a la altura de Santa Martha Hidalgo, comunidad del municipio poblano de Santa Clara Ocoyucan.

El siniestro alertó a las autoridades de tres municipios, incluyendo el antes mencionado, quienes se dirigieron al lugar de los hechos para sofocar el fuego y evitar mayores riesgos a automovilistas que transitaban por la zona.

Se incendia tractocamión que transportaba zacate en la Autopista Puebla-Atlixco

Bomberos de San Andrés Cholula, en coordinación con Policía Estatal Bomberos, Protección Civil de San Gregorio Atzompa y de Santa Clara Ocoyucan, laboraron arduamente este martes para controlar el incendio de un tractocamión que transportaba zacate en la autopista Puebla-Atlixco.

La circulación permaneció cerrada en dicho tramo carretero, específicamente en el kilómetro 12, a la altura de Santa Martha Hidalgo del municipio de Santa Clara Ocoyucan.

De acuerdo con el reporte oficial, no se reportaron personas lesionadas por el incendio de esta unidad sobre la autopista antes referida.

Este miércoles 21 de enero la Policía Estatal Forestal informó que participa en un operativo coordinado para mitigar un incendio de áreas naturales registrado en el municipio poblano de Cohetzala.

En el sitio también se encuentran apoyando elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Brigadas Coyote y corporaciones municipales.

De acuerdo con el último reporte oficial publicado, las autoridades ya habían podido sofocar el 40 por ciento del incendio, por lo que continúan en el área para poder mitigarlo en su totalidad.

