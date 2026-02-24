Caos en Vía Atlixcáyotl de Puebla por Marcha de Organización de Comerciantes en Puebla

La mañana de este martes 24 de octubre se reporta congestionamiento vial por la marcha de un grupo de manifestantes sobre la Vía Atlixcáyotl de Puebla, en inmediaciones con el Periférico Ecológico de Puebla.

Alrededor de las 8 de la mañana decenas de integrantes de una organización ambulante se comenzaron a congregar, y fue alrededor de 9:30 que comenzaron a marchar con banderas sobre la vialidad con dirección al centro.

Cierre por Manifestación en Vía Atlixcáyotl desde Caseta de Atlixco

¿Qué pasó en Vía Atlixcáyotl hoy martes 24 de febrero? Reportan cierre al paso vehicular

Se sabe que se dirigen al CIS para pedir diálogo con las autoridades sobre la operación de los taxistas "pirata" que operaban en el Periférico Ecológico sin ningún tipo de regularización.

El contingente provocó el cierre de la vialidad con sentido al Circuito Juan Pablo II por lo que se recomienda tomar vías alternas.

La agrupación comenzó a caminar sobre la lateral de la Vía Atlixcáyotl, con el objetivo de regularizar a los conductores de transporte público que fueron retirados por los nuevos lineamientos de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla (SMT).

Historias recomendadas:

Con información de Franco Arteaga

JAPR