El Sargento Segundo Juan Vázquez Francisco, elemento de la Guardia Nacional y originario de Chicontla, municipio de Jopala, Puebla, perdió la vida en el cumplimiento de su deber durante los enfrentamientos registrados el fin de semana en Jalisco por la detención de "El Mencho".

Su muerte ha conmocionado a la comunidad, donde hoy se le recuerda no solo como militar, sino como hijo, amigo y orgullo de su tierra.

Quienes lo conocieron destacan su vocación de servicio y firme decisión de formar parte de las filas de seguridad para defender a México.

Sargento Poblano Perdió la Vida durante el Enfrentamiento Armado en Jalisco

Muerte del Sargento Segundo Juan Vázquez Francisco en enfrentamientos de Jalisco

De acuerdo con los reportes, el Sargento poblano participaba en el operativo cuando se registraron los enfrentamientos que le arrebataron la vida.

Hasta el momento, autoridades federales han expresado condolencias y reconocido su valentía.

Hoy, entre lágrimas y silencio, su nombre se convierte en símbolo de sacrificio. Porque detrás del uniforme hay una familia poblana que enfrenta el duelo de haber perdido a uno de los suyos en el cumplimiento del deber.

Guardia Nacional lamenta muerte de 25 soldados, entre ellos un poblano

Se espera que este martes los restos lleguen a Jopala en donde le darán el último adiós y eterna sepultura, al respecto, la Guardia Nacional emitió un comunicado en donde dio el pésame a los familiares de la institución que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Esto mencionan.

Honramos la memoria de quienes con lealtad, valentía y compromiso, entregaron lo más valioso que puede ofrecer un soldado a la nación: su vida.

Además, reiteraron su solidaridad, acompañamiento y respaldo absoluto en estos momentos de dolor, dejando en claro que su sacrificio no será olvidado y su legado permanecerá como ejemplo de honor y vocación al servicio de la Patria.

Cabe recordar que de acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los enfrentamientos registrados el 22 de febrero en Jalisco, dejaron 25 integrantes de la Guardia Nacional fallecidos.

Con información de N+

MCS