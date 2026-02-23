Reconoce Gobierno de Puebla Presencia de Organización Criminal Originaria de Jalisco

El Secretario de Seguridad Pública Estatal, Francisco Sánchez, informó que en las últimas horas Puebla vivió momentos de movilización tras la reacción generada por la muerte de “El Mencho”; sin embargo, aseguró que en todo momento la seguridad se mantuvo bajo control.

Destacó que el operativo fue coordinado desde el centro de mando interinstitucional del C5, con el despliegue de más de 6 mil elementos de la dependencia que tiene a cargo, en conjunto con Guardia Nacional (GN) y Ejército Eexicano, para garantizar el orden y tranquilidad de la población.

Las acciones se concentraron principalmente en los municipios de Atlixco, Amozoc, Puebla capital y Quecholac, donde reportaron la mayor incidencia.

Reconoce Secretario de Seguridad presencia de grupo criminal en Puebla liderado por "El Mencho"

Francisco Sánchez González, confirmó este lunes 23 de febrero la presencia de un grupo delictivo originario de Jalisco en gran parte del territorio poblano. Reconoció que el trabajo no ha sido sencillo, sin embargo, aseguró que diariamente se implementan acciones para desarticular células y debilitar la operación.

Admitió que existe la posibilidad que el grupo intente reorganizarse en los próximos días, pero subrayó que reforzarán la capacidad de reacción institucional para contener y combatir a la delincuencia, garantizando la seguridad de los poblanos.

Me preguntaron si había grupos delincuenciales aquí yo le dije que sí que había muchos grupos delincuenciales, dos nacionales y bastantes locales. Bueno ya se dieron cuenta que sí que tenemos la presencia de este grupo. En muchos municipios los trabajamos de manera coordinada con tres niveles de gobierno y Fiscalía. Aquí tenemos que utilizar inteligencia e investigación.

La autoridad estatal subrayó que pese a los hechos registrados durante el domingo 22 de febrero en autopistas y establecimientos de la capital, no hubo decesos ni personas lesionadas.

Como parte de los resultados operativos, en Tehuacán fueron detenidas dos personas por la presunta elaboración de artículos explosivos; mientras que en puebla capital se logró la captura de un hombre señalado por su posible participación en el incendio de una tienda de conveniencia.

Reiteró que las corporaciones continuarán con el despliegue coordinado para preservar la seguridad en todo el estado.

Con información de Franco Arteaga

