Choque entre Unidades de Transporte Público y Vehículo Particular en Puebla Deja 12 Lesionados

La tarde de este sábado 21 de febrero de 2026 se registró un fuerte choque múltiple entre dos unidades del transporte público de la Ruta 6 y un vehículo particular que dejó 12 personas lesionadas.

El siniestro se dio en la Calzada Zaragoza, entre las calles 30 y 32 Poniente, a la altura del Arco de Loreto, lugar al que llegaron autoridades y paramédicos para atender el incidente.

Choque Múltiple en Calzada Zaragoza de Puebla deja 12 lesionados

El accidente ocurrió este sábado cuando el conductor de la unidad 34, chocó contra la unidad 26, ambas de la Ruta 6, cuando circulaban sobre la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Arco de Loreto.

De acuerdo con los primeros reportes, el responsable viajaba a exceso de velocidad y chocó contra la parte trasera del otro vehículo de pasajeros. Las tres unidades terminaron con daños considerables.

El accidente dejó como saldo, 12 personas lesionadas que tuvieron que recibir atención por paramédicos de Cruz Roja y el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), algunas de ellas, fueron trasladas al hospital.

Los peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla acudieron a realizar las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Automóvil choca con muro de contención en autopista Puebla-Orizaba

La mañana de este sábado se registró un fuerte accidente en la autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 271 que dejó un automóvil destrozado y personas lesionadas.

Muere Motociclista tras Choque con Ruta Tehcoxteo en Carretera Tehuacán-Teotitlán de Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad e impactó con la barra de contención. Se reporta que los ocupantes del vehículo resultaron con lesiones aunque no se especifica la gravedad de las mismas.

