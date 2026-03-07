Auto Cae de Tercer Piso de Edificio con Personas a Bordo en Cuajimalpa

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México realizan labores de rescate luego de que un vehículo cayera aproximadamente tres niveles dentro de un conjunto de departamentos ubicado en la intersección de Toronjos 19 y Bosques de Laureles, en la zona de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente habría sido provocado por un error humano. El automóvil, en el que viajaban tres personas, se precipitó desde un nivel superior hacia el interior del complejo habitacional, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Tras el impacto, los tres ocupantes del vehículo resultaron lesionados, por lo que fueron atendidos por paramédicos en el lugar y posteriormente trasladados a un hospital privado para recibir atención médica especializada. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus lesiones.

Autoridades realizan revisión estructural del edificio

En el sitio también trabajan elementos de Protección Civil y policías de la Ciudad de México, quienes acordonaron la zona para facilitar las maniobras y extraer el auto y evitar riesgos a los residentes del inmueble.

Las autoridades realizan una revisión estructural del edificio para descartar daños que pudieran comprometer la seguridad del conjunto habitacional, además de evaluar las condiciones en las que quedó el área donde se registró la caída del vehículo.

Asimismo, personal de emergencia analiza la forma en que se llevará a cabo la extracción del automóvil, que quedó atrapado en el tercer nivel del edificio tras el accidente. Las maniobras podrían requerir el uso de equipo especializado para retirar la unidad sin generar mayores afectaciones en la estructura del inmueble.

