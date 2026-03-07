¿Se Atrasa o Se Adelanta el Reloj? A Esta Hora Habrá Cambio de Horario en México 2026 Hoy

Pese a que es una dinámica que se ha aplicado por décadas, los cambios que se aprobaron en los últimos años pueden generar dudas. Por tal motivo, en N+ te contamos a qué hora hay cambio de horario en México 2026, así como si se atrasa o adelanta el reloj.

Como te hemos contado previamente, la modificación en el horario ya no se aplica en todo el territorio nacional, además que para muchas personas el ajuste es automático, pues así aplica en celulares y otros dispositivos.

¿A qué hora es el cambio de horario en México 2026 hoy?

Aunque el cambio de horario no aplica en todos los estados ni municipios del país, es vigente en una zona del territorio nacional y es importante que se aplique de manera puntual, para evitar contratiempos.

A continuación, te recordamos que los municipios donde aplica el ajuste al reloj para el horario estacional son:

Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. Baja California: Ensenada, Mexicali, Playa Rosarito, Tecate y Tijuana.

Ensenada, Mexicali, Playa Rosarito, Tecate y Tijuana. Chihuahua: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe. Nuevo León: Anáhuac, Los Aldama.

En las mencionadas localidades, se debe aplicar el ajuste al reloj antes de dormir este sábado o en la madrugada del domingo, pero si dormirás más tarde, se recomienda también hacerse alrededor de las 2:00 horas de este domingo 8 de marzo 2026.

Cabe recordar que la mayoría de celulares y relojes digitales lo hacen de forma automática, siempre y cuando tengas activa la configuración automática.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj?

Debido a que la propuesta de horario estacional busca aprovechar la luz natural y ahorrar energía eléctrica, lo que se debe hacer es adelantar una hora en el reloj.

Para el ajuste que se realiza en invierno, se atrasa el reloj.

