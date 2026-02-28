Horario de Verano: ¿Cuántos Días Faltan para Ajustar el Reloj y en Dónde Aplica en México?

La hora exacta de México vuelve a ser tendencia debido al próximo ajuste de tiempo que se aplicará exclusivamente en algunas regiones del país. Para evitar confusiones y asegurar que llegues a tiempo a tus compromisos, te explicamos los detalles del cambio de horario 2026.

Para que no haya confusiones, te decimos en dónde se aplica el cambio de horario en México en 2026.

¿Cuándo es el cambio de horario 2026 en México?

Si resides en la franja norte de México, el ajuste entra en vigor la madrugada del domingo 8 de marzo de 2026.

En esta ocasión deberás adelantar tu reloj una hora. La modificación oficial debe hacerse a las 2:00 de la madrugada; sin embargo, siempre se recomienda realizar el ajuste en tus relojes analógicos antes de irte a dormir el sábado 7 de marzo.

Es importante decir que muchos dispositivos como relojes inteligentes y celulares hacen el cambio de manera automática.

Cabe mencionar que, con este cambio, esa noche "perderás" una hora de sueño, pero de acuerdo con las autoridades, disfrutarás de más luz natural por las tardes.

¿Por qué solo cambia la hora en la frontera?

Desde la aprobación de la Ley de los Husos Horarios en 2022, el horario de verano quedó eliminado en la mayor parte del territorio nacional por razones de salud y bienestar, según dijeron las autoridades en ese entonces.

No obstante, los municipios de la frontera norte mantienen este ajuste para sincronizarse con Estados Unidos. De acuerdo con autoridades, esta alineación es para no afectar las actividades comerciales, los cruces fronterizos y la vida laboral compartida entre ambos países.

Lista completa de municipios que adelantan el reloj en 2026:

El ajuste se limita a las siguientes localidades de cinco estados. Si vives aquí, adelanta tu reloj una hora el domingo 8 de marzo:

Baja California: Todo el estado.

Chihuahua: Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero.

Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Nuevo León: Anáhuac.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

De esta manera es importante recalcar que en el resto del país no hay cambio de horario de verano, a menos que te encuentres en los lugares ya mencionados.

