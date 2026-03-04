Regresa el Cambio de Horario Esta Fecha: ¿Qué Estados Sí y No Deben Ajustar Su Reloj en México?

Se acerca el cambio de horario con el fin del invierno, pero a diferencia de hace algunos años, éste no aplica en todo México. Por ello, para evitar contratiempos y problemas con el ajuste del reloj, te decimos la fecha y los estados y municipios donde sí y no hay cambio de horario en marzo 2026.

Previamente, te compartimos cuánto tiempo faltaba para el ajuste de las manecillas (o la configuración digital), pero también te hemos explicado la hora en la que se debe realizar el cambio.

Video: Cambio de horario afecta procesos biológicos del cuerpo humano

¿En qué fecha hay cambio en horario en marzo 2026?

El cambio de horario de invierno a verano se realizará este domingo 8 de marzo de 2026. De la noche del sábado al domingo deberás adelantar tu reloj una hora.

Este ajuste debe hacerse alrededor de las 2:00 horas, pero se recomienda realizar la modificación en tu relojes analógicos antes de irte a dormir, de acuerdo con lo estipulado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Cabe recordar que la mayoría de celulares y relojes digitales lo hacen de forma automática, siempre y cuando tengas activa la configuración automática.

Nota relacionada: Cambio de Horario en Ciudad Juárez 2026: ¿Cuándo Debo Adelantar el Reloj?

¿Dónde sí y no aplica el cambio de horario en México?

Los estados en los que aplica el cambio de horario en México, luego de la eliminación del programa para todo el territorio en 2022, son:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Baja California

Los estados de México donde no aplica el cambio de horario en marzo 2026 son:

Baja California Sur

Sinaloa

Campeche

Veracruz

Chiapas

Oaxaca

Yucatán

Estado de México

Ciudad de México

Nayarit

Quintana Roo

Guerrero

Querétaro

Guanajuato

Morelos

Durango

Colima

Tlaxcala

Hidalgo

Zacatecas

San Luis Potosí

Jalisco

Michoacán

Puebla

Tabasco

Sonora

Aguascalientes

Cabe recordar que se eliminó la aplicación del horario de verano en la mayoría del territorio mexicano debido a una iniciativa presentada por el entonces titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador. Se argumentó que era mínima la energía eléctrica que se ahorraba y, por el contrario, varios los efectos adversos a la salud física y mental, tales como problemas de sueño y ritmo circadiano.

Los municipios donde sí aplica el horario de verano son:

Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. Baja California: Ensenada, Mexicali, Playa Rosarito, Tecate y Tijuana.

Ensenada, Mexicali, Playa Rosarito, Tecate y Tijuana. Chihuahua: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe. Nuevo León: Anáhuac, Los Aldama.

DMZ