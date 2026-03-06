Muere Bebé en Choque de Camino al Hospital en Cadereyta, Nuevo León

Alrededor del medio día del viernes 6 de marzo, un bebé murió en un accidente vial cuando era trasladado por su familia a un hospital para su atención médica en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. El choque se registró en el Boulevard Juárez, a unos metros de la intersección conocida como el San Juditas que divide esta vía de comunicación con la carretera libre a Reynosa.

De acuerdo con las indagatorias y el testimonio de sus familiares, el pequeño de aproximadamente 10 meses de nacido era trasladado a una clínica del municipio de Cadereyta, debido a que estaba sufriendo una broncoaspiración. En el trayecto, la camioneta de batea color rojo donde llevaban al bebé, que circulaba a exceso de velocidad por la emergencia, se impactó contra la parte trasera de un auto particular color azul.

Cuerpos de emergencia y elementos de la Policía de Cadereyta se movilizaron hasta el lugar del choque para brindarle los primeros auxilios a los afectados; sin embargo, a pesar del esfuerzo de los elementos Protección Civil, el bebé no pudo ser reanimado y confirmaron su muerte en el sitio.

Investigan muerte de bebé en accidente vial en Cadereyta

Minutos más tarde, agentes de Tránsito Municipal de Cadereyta y detectives llegaron al Boulevard Juárez para realizar las investigaciones correspondientes; para ello, fue cerrado uno de los carriles con dirección al Centro de Cadereyta, ocasionando afectaciones en el acceso a la carretera libre a Reynosa, Tamaulipas.

Presuntamente, el bebé perdió la vida por causas naturales mientras era trasladado al hospital, aunado a la pérdida de tiempo por el accidente vial; sin embargo, las autoridades municipales continúan investigando el hecho para determinar y confirmar el origen del fallecimiento.

