Hombre Sobrevive a Intento de Homicidio con Arma de Fuego en Monterrey

Un hombre sobrevivió a un intento de homicidio en una zona de andadores y privadas en la calle 9a y De Los Trabajadores, en la colonia Valle De Infonavit, al poniente de la ciudad de Monterrey. La víctima habría sido herida por al menos un disparo que le dio en el abdomen y salió por la espalda.

Noticia relacionada: Hombre es Asesinado a Balazos en Supuesto Anexo Abandonado en Guadalupe, Nuevo León

El ataque con arma de fuego ocurrió durante la madrugada del viernes 6 de marzo, cuando la víctima fue sorprendida por un sujeto armado que le disparó de manera directa para luego darse a la fuga. Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios al hombre herido, quien fue identificado como Arturo Tadeo de 26 años de edad.

Debido a la gravedad de la lesión causada por el proyectil del arma, los cuerpos de emergencia trasladaron a la víctima a un hospital cercano para su atención médica de urgencia. Hasta el momento, el presunto agresor no ha sido identificado ni detenido por las autoridades que continúan investigando el caso.

Video: Hombre Sobrevive a Intento de Ejecución a Balazos en Colonia Valle de Infonavit en Monterrey

Asesinan a balazos a hombre en el municipio de Guadalupe

Durante la misma madrugada del viernes 6 de marzo, otro hombre fue víctima de un ataque a balazos donde perdió la vida. De acuerdo con testigos, dos sujetos armados a bordo de una motocicleta llegaron al sitio y dispararon contra la víctima en un supuesto anexo abandonado en la colonia Evolución, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Policías y paramédicos se movilizaron hasta el lugar luego de que vecinos reportaran las detonaciones de arma de fuego. Al llegar, encontraron a una persona inconsciente y desangrándose, misma que minutos después perdió la vida a causa de las heridas de bala.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH