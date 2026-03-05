Moviliza Incendio en Construcción de Línea 6 del Metro en Guadalupe, Nuevo León
Un incendio en las alturas de la construcción de la Línea 6 del metro movilizó a elementos de seguridad hasta la avenida Miguel Alemán
Un incendio en el paso elevado de la construcción de la Línea 6 del metro de Monterrey causó una intensa movilización de autoridades hasta la avenida Miguel Alemán y Las Americas, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El momento quedó captado por automovilistas que circulaban por este punto.
A este punto llegaron al menos cuatro unidades de la corporación de Bomberos de Guadalupe y rescatitas de Protección Civil de Nuevo León. Para subir al paso elevado, elementos utilizaron una escalera telescopica para comenzar a combatir las llamas. Este sineistro pudo ser visto desde metro atrás debido a las grandes columnas de humo negro.
Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron sofocar las llamas y comenzaron con los trabajos de enfriamiento y limpieza para evitar posibles percances. Aparentemente este incendio fue provocado por un combustible, ya que las llamas caían desde las alturas.
¿Qué ocasionó el incendio en la cosntrucción de la Línea 6 del metro?
El director de Bomberos de Guadalupe, Ismael Duarte, comentó para N+ Monterrey que el incendio registrado en la Línea 6 del metro de Monterrey fue provocado por una presunta falla eléctrica registrada en una planta de energía que alimenta varias lámparas. Debido a que esta máquina utiliza diesel, se habría presentado este siniestro.
Elementos de rescate confirmaron que en este punto no hubo personas heridas. Debido a los trabajos que se llevaron a cabo en este punto, la avenida Miguel Alemán fue cerrada por al menos una hora. Elementos de Tránsito de Guadalupe hicieron presencia para desvíar a los automovilistas y evitar tráfico lento en este punto.
