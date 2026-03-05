Hombre Muere Atropellado por Tráiler en Zuazua, Nuevo León

Un hombre murió luego de ser arrollado por un tráiler que circulaba sobre la avenida Real de Palmas en el municipio de Zuazua, Nuevo León. El hecho se reportó durante la tarde de este jueves 5 de marzo.

Este percance ocurrió cuando la víctima intentaba cruzar esta avenida, momento que un tráiler terminó atropellando al sujeto. Luego de percatarse del hecho, el chofer de la unidad de carga pidió el apoyo de autoridades para atender al hombres. A este punto llegaron paramédicos y rescatistas de Protección Civil de Zuazua, quienes comenzaron con las labores necesarias.

Aparentemente el hombre iba a ser trasladado a un hospital, ya que en su costado quedó una camilla de ambulancia. Fueron los mismos paramédicos quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que acordonaron este punto a la espera de agentes de investigación y de peritos de Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP).

Resguardan tráiler tras atropello en Zuazua

En el lugar también fue resguardado el tráiler que atropelló al sujeto. Hasta el momento se desconoce si el chofer fue detenido, por lo que se espera que autoridades brinden más información. Agentes Ministeriales comenzaron con las investigaciones correspondientes en este punto para determinar las responsabilidades correspondientes.

Cerca del lugar donde el hombre murió se encontraba un puente peatonal, por lo que autoridades pidieron a ciudadano utilizar este paso elevado para evitar que se sigan registrando más accidentes. La avenida Real de Palmas seguirá cerrada durante un par de horas, por lo que agentes de vialidad pidieron a automovilistas circular con precaución en este sitio.

