Rescatan a Cachorro Atrapado en Tubería de Agua y Drenaje de Monterrey en Juárez, Nuevo León

Un cachorrito que se encontraba atrapado en una tubería fue rescatado por empleados de Agua y Drenaje de Monterrey. El hecho se registró durante la tarde de este jueves 5 de marzo en el cruce de las calles Valle de San Blas y Valle de San José, en la colonia Valle del Seminario, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Fueron los empleados de Agua y Drenaje de Monterrey quienes se percataron que dentro de una tubería se encontraba un cachorro atrapado. En este punto se llevaban a cabo trabajos de reparación, lo que permitió que el rescate de este perrito comenzara de inmediato. Los ingenieros utilizaron diversas herramientas y maquinarias para localizar el punto exacto donde se encontraba el animal para comenzar con las excavaciones necesarias.

Luego de varias horas de labores, los empleados lograron localizar al cachorro y ponerlo a salvo. En este punto también hicieron presencia elementos de Bienestar Animal de Juárez para hacerse a cargo del perrito y trasladarlo a sus instalaciones para que un veterinario pudiera revisar su estado de salud. Hasta el momento se desconoce como llegó a este sitio el animal o si habría escapado de algún domicilio.

Ciudadanos buscan adopción de perrito rescatado en tubería

En este punto los labores por parte de cuadrillas de Agua y Drenaje de Monterrey continuarán para reparar las calles dañadas para llevar a cabo este rescate, por lo que pidieron tener paciencia a vecinos de este punto mientras se llevan a cabo estos trabajos. Al lugar también participaron personal del a Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de Juárez, quienes pusieron a disposición las herramientas necesarias para llevar a cabo este operativo.

Varios ciudadanos expresaron haberse sentidos conmovidos ante este rescate. A través de redes sociales dejaron mensajes como “si es por eso, no me importa quedarme sin agua” o “pasen información si lo ponen en adopción". Se espera que en los próximos días los elementos de Bienestar Animal informen sobre el estado de salud y la condición en la que se encuentra este perrito.

DAGM