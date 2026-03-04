Cortes de Agua en Más de 200 Colonias de Apodaca, Guadalupe y San Nicolás: ¿Cuándo Será?

La paraestatal de Agua y Drenaje de Monterrey anunció que este jueves 5 de marzo se llevarán a cabo cortes de agua en los municipios de Apodaca, Guadalupe y San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Fue a través de redes sociales donde se dio a conocer este anuncio para vecinos de dichos sectores.

Estos cortes de agua fueron progamados de 4:00 de las tarde a 12:00 de la noche, momento en que cuadrillas de la paraestatal realizarán el cambio de tres válvulas de 6, 12 y 36 pulgadas en el municipio de Guadalupe. Agua y Drenaje de Monterrey señaló que estos trabajos garantizarán la distribución de agua potable, además de aumentar la eficiencia hidráulica en los puntos afectados.

Lista de colonias afectadas en tres municipios por corte de agua

Serán en total 226 colonias afectadas durante este corte de agua, por lo que autoridades pidieron paciencia, ya que estos trabajos beneficiarán a futuro en la infraestructura del vital líquido. Aquí te dejamos la lista completa de los sitios que se quedarán sin servicio:

Guadalupe:

20 de noviembre

Agua Nueva

Ángel Martínez Villarreal

Arboledas de Nueva Lindavista

Benito Juárez

Bosques del Oriente

Chula Vista

Fomerrey 7, 18 y 31

Fovissste Talaverna

Guadalupe Chávez

Hacienda Los Encinos

Infonavit La Joya

Insurgentes

Jardines de Nueva Lindavista

Jardines de San Miguel

Jardines del Río

La Amistad

La Esperanza

La Floresta

La Joya

La Victoria

Las Dalias

Los Almendros

Los Lermas

Los Olivos

Maya

Misión del Valle

Nuevo Milenio

Nuevo San Miguel

Nuevo San Rafael

Parque Industrial Kalos

Parque Industrial San Miguel

Parque Industrial San Rafael

Parques de Guadalupe

Paseo de San Miguel

Pedregal de Lindavista 1 al 5

Pedregal de Oriente

Privadas de Lindavista

Pro Vivienda Guadalupe

Puerta Oriente

Residencial Guadalupe

Residencial Las Quintas

Rincón de Linda Vista

Rincón del Oriente

San Antonio

San Rafael

San Sebastián

Siete Colinas

Solidaridad

Tacubaya

Tres Caminos

Tres Caminos Norte

Unidad Modelo

Unión Habitacional Española

Valle de San Antonio

Valle de San Miguel

Valle de San Rafael

Villa de San Antonio

Villa de San Sebastián

Villa Española

Villas del Río

Zertuche

Video: Cortarán Agua en Colonias de Apodaca Guadalupe y San Nicolás Nuevo León a partir de Cuándo

Apodaca:

Altabrisa 1

Altabrisa Premier

Altamura Residencial

Andalucía

Andana Residencial

Antigua Santa Rosa

Ara Crystal Lagoons

Arbado

Arboledas Del Mezquital

Arboledas Del Virrey

Aria Residencial

Balcones Del Mezquital

Bonaterra

Bosque De Agua

Bosque Real

Camino Al Ojo De Agua

Cantizales

Cerradas Ámbar Sector Oriente

Cerradas de Concordia

Cerradas De Santa Rosa

Cerradas Del Parque

Cerradas Del Parque Premier

Cerradas Magenta

Cerradas Providencia

Colonial Apodaca

Constitución (Calle), (Gasolinera Y Súper 7)

Corinto Residencial

Cortijo Las Palmas

Ejido El Mezquital

El Manantial

El Mezquital

Estancias Valle De Plata

Francisco Elizondo

Garcia Mireles

Hacienda De Los Nogales

Hacienda Del Mezquital

Hacienda Los Encinos

Hacienda Los Pinos

Hacienda Santa Isabel

Insurgentes

Jacales (Ave. Sendero, Kfc y Súper 7)

Jardines De Apodaca

Jardines De Los Pinos

Kebana 1Er Sector

La Hacienda

La Morada

Las Américas

Las Praderas

Lombardía Residencial

Los Cantú

Los Encinos

Los Fresnos

Los Pinos

Magnolias

Metroplex

Misión De San José

Misión de los Ángeles

Molinos San Francisco (Antes Molinos y Huizache)

Monetta

Mujeres Ilustres

Nueva Democracia

Nuevo Amanecer

Nuevo Las Puentes Sectores 1 al 6

Nuevo Mezquital

Parque Industrial Apodaca

Parque Industrial Kuadrum

Paseo De Las Palmas Sectores 1 al 4

Paseo De Los Nogales

Paseo De Los Pinos

PLANICIES

Plaza Comercial Las Palmas (Soriana Fresnos)

Plaza Comercial Sendero Apodaca (Ave. Concordia # 800)

Portal De Anáhuac

Praderas De Apodaca

Praderas De La Enramada

Prados De La Cieneguita

Prados De Los Pinos

Prados Del Virrey

Privada Los Olmos

Privada No. 103 (Antes Rincón De Los Nogales)

Privalia Concordia

Radica

Residencial Hacienda Del Moro

Residencial La Enramada

Residencial Las Estancias

Residencial Las Palmas

Residencial Los Ébanos

Residencial Los Ébanos Norte

Residencial Los Robles

Residencial San Francisco

Rincón De La Moraleja

San Francisco

Santa Cecilia

Valle De Apodaca

Valle De Las Bugambilias

Valle De Las Palmas

Valle De Los Nogales

Valle De San Francisco

Valle Del Mezquital

Vellania Residencial

Villa De Las Puentes

Villas Premier

San Nicolás: