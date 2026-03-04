Cortes de Agua en Más de 200 Colonias de Apodaca, Guadalupe y San Nicolás: ¿Cuándo Será?
La paraestatal anunció el corte de agua en tres municipio del Área Metropolitana de Monterrey. aquí te decimos la lista de colonias afectadas:
La paraestatal de Agua y Drenaje de Monterrey anunció que este jueves 5 de marzo se llevarán a cabo cortes de agua en los municipios de Apodaca, Guadalupe y San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Fue a través de redes sociales donde se dio a conocer este anuncio para vecinos de dichos sectores.
Estos cortes de agua fueron progamados de 4:00 de las tarde a 12:00 de la noche, momento en que cuadrillas de la paraestatal realizarán el cambio de tres válvulas de 6, 12 y 36 pulgadas en el municipio de Guadalupe. Agua y Drenaje de Monterrey señaló que estos trabajos garantizarán la distribución de agua potable, además de aumentar la eficiencia hidráulica en los puntos afectados.
Lista de colonias afectadas en tres municipios por corte de agua
Serán en total 226 colonias afectadas durante este corte de agua, por lo que autoridades pidieron paciencia, ya que estos trabajos beneficiarán a futuro en la infraestructura del vital líquido. Aquí te dejamos la lista completa de los sitios que se quedarán sin servicio:
Guadalupe:
- 20 de noviembre
- Agua Nueva
- Ángel Martínez Villarreal
- Arboledas de Nueva Lindavista
- Benito Juárez
- Bosques del Oriente
- Chula Vista
- Fomerrey 7, 18 y 31
- Fovissste Talaverna
- Guadalupe Chávez
- Hacienda Los Encinos
- Infonavit La Joya
- Insurgentes
- Jardines de Nueva Lindavista
- Jardines de San Miguel
- Jardines del Río
- La Amistad
- La Esperanza
- La Floresta
- La Joya
- La Victoria
- Las Dalias
- Los Almendros
- Los Lermas
- Los Olivos
- Maya
- Misión del Valle
- Nuevo Milenio
- Nuevo San Miguel
- Nuevo San Rafael
- Parque Industrial Kalos
- Parque Industrial San Miguel
- Parque Industrial San Rafael
- Parques de Guadalupe
- Paseo de San Miguel
- Pedregal de Lindavista 1 al 5
- Pedregal de Oriente
- Privadas de Lindavista
- Pro Vivienda Guadalupe
- Puerta Oriente
- Residencial Guadalupe
- Residencial Las Quintas
- Rincón de Linda Vista
- Rincón del Oriente
- San Antonio
- San Rafael
- San Sebastián
- Siete Colinas
- Solidaridad
- Tacubaya
- Tres Caminos
- Tres Caminos Norte
- Unidad Modelo
- Unión Habitacional Española
- Valle de San Antonio
- Valle de San Miguel
- Valle de San Rafael
- Villa de San Antonio
- Villa de San Sebastián
- Villa Española
- Villas del Río
- Zertuche
Apodaca:
- Altabrisa 1
- Altabrisa Premier
- Altamura Residencial
- Andalucía
- Andana Residencial
- Antigua Santa Rosa
- Ara Crystal Lagoons
- Arbado
- Arboledas Del Mezquital
- Arboledas Del Virrey
- Aria Residencial
- Balcones Del Mezquital
- Bonaterra
- Bosque De Agua
- Bosque Real
- Camino Al Ojo De Agua
- Cantizales
- Cerradas Ámbar Sector Oriente
- Cerradas de Concordia
- Cerradas De Santa Rosa
- Cerradas Del Parque
- Cerradas Del Parque Premier
- Cerradas Magenta
- Cerradas Providencia
- Colonial Apodaca
- Constitución (Calle), (Gasolinera Y Súper 7)
- Corinto Residencial
- Cortijo Las Palmas
- Ejido El Mezquital
- El Manantial
- El Mezquital
- Estancias Valle De Plata
- Francisco Elizondo
- Garcia Mireles
- Hacienda De Los Nogales
- Hacienda Del Mezquital
- Hacienda Los Encinos
- Hacienda Los Pinos
- Hacienda Santa Isabel
- Insurgentes
- Jacales (Ave. Sendero, Kfc y Súper 7)
- Jardines De Apodaca
- Jardines De Los Pinos
- Kebana 1Er Sector
- La Hacienda
- La Morada
- Las Américas
- Las Praderas
- Lombardía Residencial
- Los Cantú
- Los Encinos
- Los Fresnos
- Los Pinos
- Magnolias
- Metroplex
- Misión De San José
- Misión de los Ángeles
- Molinos San Francisco (Antes Molinos y Huizache)
- Monetta
- Mujeres Ilustres
- Nueva Democracia
- Nuevo Amanecer
- Nuevo Las Puentes Sectores 1 al 6
- Nuevo Mezquital
- Parque Industrial Apodaca
- Parque Industrial Kuadrum
- Paseo De Las Palmas Sectores 1 al 4
- Paseo De Los Nogales
- Paseo De Los Pinos
- PLANICIES
- Plaza Comercial Las Palmas (Soriana Fresnos)
- Plaza Comercial Sendero Apodaca (Ave. Concordia # 800)
- Portal De Anáhuac
- Praderas De Apodaca
- Praderas De La Enramada
- Prados De La Cieneguita
- Prados De Los Pinos
- Prados Del Virrey
- Privada Los Olmos
- Privada No. 103 (Antes Rincón De Los Nogales)
- Privalia Concordia
- Radica
- Residencial Hacienda Del Moro
- Residencial La Enramada
- Residencial Las Estancias
- Residencial Las Palmas
- Residencial Los Ébanos
- Residencial Los Ébanos Norte
- Residencial Los Robles
- Residencial San Francisco
- Rincón De La Moraleja
- San Francisco
- Santa Cecilia
- Valle De Apodaca
- Valle De Las Bugambilias
- Valle De Las Palmas
- Valle De Los Nogales
- Valle De San Francisco
- Valle Del Mezquital
- Vellania Residencial
- Villa De Las Puentes
- Villas Premier
San Nicolás:
- Alejandría (Privada & Townhouses)
- Albatierra Residencial
- Ampliación Parques de Santo Domingo
- Andalucía
- Ángeles 1 al 8
- Arboledas de San Cristóbal
- Arboledas de Santo Domingo
- Arboledas del Mezquital
- Balneario Los Rodríguez
- Bosques de Lindavista
- Bosques de Lindavista Diamante
- Blas Chumacero C.T.M.
- Casa Blanca
- Casa Blanca San Ángel
- Cerradas Casa Blanca
- Cerradas Casa Blanca Norte
- Del Lago
- El Refugio
- Fomerrey 4, 30, 33, 34, 44 y 119
- Fresnos del Lago
- Hacienda de los Ángeles
- Hacienda Los Morales
- Hacienda Santa Fe
- Hacienda Santo Domingo
- Ignacio Ramírez
- Industrial Los Parques
- Jardines de Casa Blanca
- Jardines del Mezquital
- La Fe
- La Talaverna
- Las Américas
- Los Arrecifes
- Los Cipreses
- Los Laureles
- Los Morales
- Los Naranjos
- Los Pinos
- Miguel Alemán
- Misión de Casa Blanca
- Nuevo Mezquital
- Palmas Diamante
- Parque La Talaverna
- Parques de Santo Domingo
- Portal de Anáhuac
- Praderas de Santo Domingo
- Privadas de Casa Blanca
- Privadas del Parque
- Residencial Cipreses
- Residencial La Enramada
- Residencial Los Morales
- Residencial Los Pinos
- Residencial Orión
- Residencial Paseo de los Ángeles
- Residencial San Cristóbal
- Residencial Santo Domingo
- Rincón de Casa Blanca
- Rincón de los Ángeles
- San Benito del Lago
- Santo Domingo
- Tacuba
- Unidad La Enramada
- Unidad Laboral
- Urbi Quinta Montecarlo
- Valle de Casa Blanca
- Valle de las Flores
- Valle de San Carlos
- Valle de Santo Domingo
- Vicente Guerrero
- Villas de San Cristóbal
- Villas de Santo Domingo