Encuentran Restos Humanos Dentro de Pozo en Salinas Victoria, Nuevo León

Fueron encontrados restos humanos dentro de un pozo con agua en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) implementaron un operativo en la zona tras el hallazgo realizado cerca de la comunidad de Los Morales.

Fue durante la tarde del miércoles 4 de marzo, que las pistas de una investigación de personas desaparecidas llevó a los agentes del grupo de homicidios y el grupo antisecuestros de la FGJNL hasta dicha zona despoblada y con diversas brechas en el territorio de Salinas Victoria, en la zona norte del Área Metropolitana de Monterrey, donde encontraron los restos humanos dentro de una noria.

Fue el personal de Protección Civil de Salinas Victoria quienes reportaron el hallazgo, luego de arribar al sitio tras ser alertados por la localización de los restos humanos en la zona que, hasta el momento, las autoridades no han determinado si corresponden a una sola persona o varias víctimas.

Implementan operativo tras hallazgo de restos humanos en Salinas Victoria

Después de encontrar los restos humanos, autoridades de seguridad y elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León implementaron un operativo en los alrededores de la zona donde realizaron el hallazgo en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.

Agentes de investigación y peritos continúan con las indagatorias del caso para determinar cómo ocurrieron los hechos y de cuántas víctimas se trata. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León de más detalles sobre los restos humanos localizados dentro del pozo con agua.

