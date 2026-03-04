Hermanos Enfrentarán Cargos por Feminicidio de Thaily Estefanía en García, Nuevo León

Por el caso del feminicidio de una joven de 24 años en el municipio de García, el vicefiscal informó que hay dos hermanos detenidos, quienes serán acusados por el presunto delito de feminicidio. Los hombres se encuentran bajo custodia y este día miércoles 4 de marzo vence su situación jurídica, por lo que serán llevados ante un juez a control de detención.

Video: Investigan a Dos Hermanos por Feminicidio en García Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León determinó judicializar la carpeta de investigación tras reunir pruebas suficientes que los señalan como presuntos responsables. De acuerdo con la autoridad, ambos hermanos presuntamente habrían participado directamente en la agresión contra la víctima.

Noticia relacionada: Mujer es Asesinada con Arma Blanca tras Pelea con Dos Hombres en García, NL

El Vicefiscal de Control y Desarrollo de la Procuración de Justicia, Alejandro Carlín Balboa, informó que la investigación arrojó elementos suficientes para proceder penalmente contra los detenidos.

"Sí, ahí hubo dos personas, están detenidas actualmente, el día de hoy se vence su situación jurídica y va a ser judicializada la carpeta y serán llevados a control de detención por el delito de feminicidio".

El funcionario detalló que, según las indagatorias, la víctima acudió al domicilio donde ocurrieron los hechos y sostuvo una discusión con los ahora detenidos.

"En ese momento, presuntamente fue privada de la vida por los hermanos, uno de ellos utilizando un objeto punzocortante y el otro un objeto contundente. Se advierte que acude la víctima, hay una discusión y en ese momento la privaron de su vida los hermanos, uno de ellos con un objeto punzocortante y el otro con otro objeto".

El crimen en la colonia Joya del Carrizal

El hecho se registró el pasado lunes 2 de Marzo al mediodía en una casa ubicada en la colonia Joya del Carrizal, en el municipio de García. La víctima fue identificada como Thaily Estefanía, de 24 años de edad. De acuerdo con las primeras versiones, la joven habría acudido al domicilio para reclamar una supuesta infidelidad a uno de los hermanos, con quien aparentemente sostenía una relación sentimental.

Tras la discusión, se habría producido la agresión que terminó con la vida de la joven. Ahora, ambos hombres enfrentarán el proceso legal correspondiente por el delito de feminicidio ante un juez de control. La autoridad continuará con el procedimiento judicial conforme a lo establecido por la ley.

Historias Recomendadas:

Luis Beza / Noticias N+

RR