Abaten a 5 Presuntos Delincuentes en Enfrentamiento contra Fuerza Civil en Rayones, Nuevo León
El enfrentamiento armado entre elementos de Fuerza Civil y presuntos delincuentes, que dejó cinco abatidos, generó un despliegue en el municipio de Rayones
Cinco presuntos delincuentes fueron abatidos por elementos de Fuerza Civil en un enfrentamiento armado que se registró minutos después de las 03:00 de la mañana del miércoles 4 de marzo, en la Plaza Principal del municipio de Rayones, Nuevo León.
Información en desarrollo...