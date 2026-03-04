Inicio Monterrey Abaten a 5 Presuntos Delincuentes en Enfrentamiento contra Fuerza Civil en Rayones, Nuevo León

Abaten a 5 Presuntos Delincuentes en Enfrentamiento contra Fuerza Civil en Rayones, Nuevo León

|

N+

-

El enfrentamiento armado entre elementos de Fuerza Civil y presuntos delincuentes, que dejó cinco abatidos, generó un despliegue en el municipio de Rayones

Policías en Rayones, Nuevo León

Despliegue de autoridades en el municipio de Rayones, Nuevo León. Foto: N+

COMPARTE:

Cinco presuntos delincuentes fueron abatidos por elementos de Fuerza Civil en un enfrentamiento armado que se registró minutos después de las 03:00 de la mañana del miércoles 4 de marzo, en la Plaza Principal del municipio de Rayones, Nuevo León.

Información en desarrollo...

Inseguridad en Nuevo León
Inicio Monterrey Fuerza civil abate a cinco presuntos delincuentes enfrentamiento armado en rayones nuevo leon