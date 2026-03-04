Fuga de Gas Cloro Causa Alarma en Instalaciones de Agua y Drenaje de Monterrey

La ruptura de una válvula, aparentemente por la falta de mantenimiento o por un viejo empaque, llevó a la fuga de un cilindro de una tonelada cargado con gas cloro, ubicado en el área de cloración de las instalaciones de Agua y Drenaje de Monterrey, en la colonia Loma Larga, perteneciente al municipio de Monterrey, Nuevo León.

Fue durante los primeros minutos del miércoles 4 de marzo, que se registró la fuga de clora gas, misma que alarmó y movilizó a los cuerpos de emergencia hasta las avenidas Loma Larga y Loma Alta. De inmediato arribaron al sitio elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y Bomberos de Nuevo León con equipo y trajes especiales para controlar la fuga de los químicos.

Hombre sufre crisis nerviosa durante fuga de gas cloro en AYD

Luego de varios minutos de trabajar en conjunto, elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y Bomberos de Nuevo León lograron controlar la fuga de gas cloro y llevar a cabo las maniobras necesarias para cambiar el tubo donde se presentó el siniestro.

Debido a este hecho, un hombre de 25 años de edad, quien se encontraba a cargo del tanque de una tonelada, sufrió una crisis nerviosa. Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), también se movilizaron hasta la planta potabilizadora de Agua y Drenaje de Monterrey, en la colonia Loma Larga, para valorar al sujeto y brindarle atención mientras presentaba el ataque.

De acuerdo con los informado por los cuerpos de emergencia, la fuga de gas cloro logró controlarse a tiempo, por lo que, no se registraron personas lesionadas o intoxicadas, únicamente el joven con crisis nerviosa.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH