Menor de 17 Años Pierde Órgano tras Accidente de Ruta 223 con Poste en Guadalupe, NL

Una menor de 17 años de edad perdió un órgano luego de que fuera golpeada por un poste de telefonía que atravesó el camión donde viajaba en compañía de un familiar. Este percance ocurrió el pasado 23 de febrero sobre la avenida Benito Juárez en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

En un video captado por un automovilista se observa el momento en que el chofer de la ruta 223 Evolución circula por la avenida Benito Juárez, donde metros más adelante había un poste derribado sobre la vía. Al golpear los cables, la estructura salió proyectada hacia un costado del camión, incrustándose en el vehículo. Autoridades señalaron que no había personas lesionadas en este hecho, pero días después la familia de la menor afectada denunció que esa declaración era falsa.

La joven, identificada como Alejandra, perdió el bazo, un órgano ubicado en la parte izquierda del abdomen. Además, el familiar que la acompañaba sufrió un esguince cervical. Hasta el momento, los afectados señalan que ninguna autoridad se ha acercado para brindarles apoyo o asumir la responsabilidad por lo ocurrido, por lo que esperan que los encargados de la ruta 223 den una postura respecto a este hecho.

Ruta 214 arrolla a conductora y a agente de vialidad en Monterrey

Un caso similar ocurrió la mañana de este lunes 2 de marzo, cuando una agente de movilidad detuvo a una conductora para realizar un procedimiento contra ella. En ese momento una unidad de la ruta 214 circulaba por la zona con una tapa de la zona del motor levantada con la cual las habría golpeado provocándole algunas lesiones.

Hasta este sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindarle atención médica a las afectadas quienes fueron trasladadas a un hospital y recibieran una valoración por especialistas. El chofer de la ruta 214 quedó retenido por autoridades mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades correspondientes.

