Despliegan Operativo por Detonaciones de Arma de Fuego en la Colonia Independencia en Monterrey

Autoridades se movilizaron a los alrededores de la colonia Independencia, en Monterrey, ante el reporte de detonaciones de arma de fuego, lo que generó un despliegue de elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones. Las corporaciones acudieron de inmediato tras recibir múltiples avisos sobre disparos en el sector, activando un operativo de seguridad en la parte alta de la colonia.

Los uniformados comenzaron recorridos sobre el cerro de esta colonia, particularmente en el cruce de la calle Lago de Chapala con la calle Oaxaca, punto donde vecinos reportaron haber escuchado las detonaciones. Sin embargo, hasta el momento no han logrado ubicar con precisión el sitio que habría sido blanco de este presunto ataque armado.

Video: Moviliza Reporte de Disparos de Arma de Fuego en Colonia Independencia en Monterrey

Operativo en la parte alta de Monterrey

La movilización se mantiene desde minutos antes de este mediodía del martes 3 de marzo en esta zona del municipio de Monterrey, a menos de un kilómetro de la zona centro. El despliegue se concentra en la parte alta de la colonia Independencia, considerada por vecinos como una zona conflictiva.

De acuerdo con los reportes, habitantes del sector señalaron que la inseguridad es constante en esta área, especialmente en la zona alta, lo que ha generado preocupación entre las familias que viven en el sur de la ciudad. Los residentes aseguran que este tipo de situaciones les roba la tranquilidad y temen que los hechos violentos continúen registrándose.

Elementos de Fuerza Civil mencionaron que, además de haber escuchado las detonaciones, la ciudadanía realizó reportes a través de llamadas telefónicas al número de emergencias 911, lo que permitió una rápida respuesta por parte de las corporaciones. A pesar de tratarse de una zona de difícil acceso, las unidades lograron arribar al sitio para realizar las labores de inspección correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni detenidos relacionados con estos hechos. Las autoridades continúan realizando rondines en el área para tratar de ubicar el punto exacto donde se habrían realizado los disparos y descartar riesgos para los habitantes del sector. La situación permanece bajo vigilancia mientras las corporaciones mantienen presencia preventiva en la colonia Independencia

Ray Elizalde/ Noticias N+

RR