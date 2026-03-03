Fiscalía de Nuevo León Pedirá a FGR Carpeta del Caso Karina “N” para su Análisis

Luego de que el senador Waldo Fernández solicitara una investigación a fondo por presuntas irregularidades en el caso de Karina “N”, secretaría de Desarrollo Humano de Monterrey, y señalara que estas habrían ocurrido durante el proceso llevado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), el fiscal, Javier Flores Saldívar, informó que pedirán al Ministerio Público Federal copias de las pruebas presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) para analizar este caso.

El fiscal del estado, Javier Flores Saldívar, mencionó que esta denuncia se habría presentado desde el 2024 y se habría resuelto en el mes de septiembre del mismo año. En ese tiempo, el senador presentó una denuncia por calumnia. Luego de que Waldo Fernández no se sintiera conforme con la decisión tomada, pidió a la FGR atender este caso y sería esta autoridad quien habría detenido a Karina “N” en el estado de Nuevo León el pasado 1 de marzo.

Esta declaración surge luego de la audiencia realizada el 2 de marzo por la FGR, donde se inició formalmente la investigación contra Karina “N” y otras dos personas por los presuntos delitos de extorsión y falsedad en declaraciones en perjuicio del senador durante el proceso electoral de 2024. Durante este ejercicio legal, se dictó prisión preventiva contra la secretaria de Monterrey.

Fiscalía de Nuevo León analizará pruebas presentadas ante la FGR

Javier Flores señaló que las pruebas presentadas ante la FGR no están integradas en la carpeta de la Fiscalía de Nuevo León y al determinar que ambas investigaciones van de la mano, solicitó una copia de cada evidencia y así analizar el material y tomar una decisión sobre este caso. El fiscal estatal también mencionó que no se politizarán las instituciones de seguridad y que trabajarán para resolver este hecho.

Será el próximo sábado 7 de marzo cuando se lleve a cabo una audiencia de imputación, donde la parte defensora de Karina “N” presentará algunas pruebas. Se espera que sea este día cuando se determine que ocurrirá con la secretaria y con este caso, el cual es investigado desde hace un año, cuando se llevaban a cabo las campañas políticas para las elecciones del 2024.

