Detienen a Manuel “N”, Presunto Operador de Grupo Delictivo de Chihuahua en Nuevo León

Un presunto operador de un grupo delictivo, que tiene presencia en el estado de Chihuahua, fue detenido por elementos de seguridad cuando se encontraba dentro de un centro comercial ubicado en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Este hecho se dio a conocer la tarde de este lunes 2 de marzo por agentes investigación.

Fueron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), junto a autoridades del estado de Chihuahua, quienes lograron capturar al sujeto identificado como Manuel “N”, quien es acusado de participar en un ataque armado contra la Policía de Chihuahua ocurrido durante el mes de enero de 2025. En este hecho se reportó la muerte de un oficial y dos personas heridas.

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) informó que el sujeto será juzgado por los delitos de secuestro agravado, homicidio calificado y por delincuencia organizada. Hasta el momento se desconoce si Manuel “N” se encontraba en compañía de alguna persona, por lo que se espera que revelen más detalles durante los próximos días.

Trasladarán a Chihuahua a hombre detenido en Nuevo León

El hombre será trasladado a un centro de reinserción social en el estado de Chihuahua, donde un juez de control continuará con la investigación de este caso y así poder deslindar las responsabilidades correspondientes contra Manuel “N”. El detenido también era monitoreado por autoridades de El Paso, Texas, donde se encontraba como los más buscados en nuestro país y Estados Unidos.

Autoridades señalaron que la detención se realizó sin que se registraran enfrentamientos o personas lesionadas en el centro comercial, y destacaron que el operativo fue resultado de labores de inteligencia y coordinación entre ambas entidades. El caso continuará su curso legal en Chihuahua, donde se determinará la situación jurídica del imputado en las próximas horas.

Con información de Carlos Campo | N+

DAGM