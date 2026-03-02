Mujer Mata a Machetazos a su Pareja Frente a Sus Tres Hijos en Montemorelos, Nuevo Léon

Un hombre perdió la vida luego de ser agredido con un arma blanca por su pareja sentimental, en el municipio de Montemorelos. La agresión ocurrió presuntamente frente a los tres hijos de la pareja. Los hechos se reportaron en una casa ubicada sobre la calle Principal, en la colonia Miguel Hidalgo, presuntamente todo comenzó con una discusión entre la presunta agresora, identificada como Fernanda N., y su pareja Armando N de 35 años de edad.

Según el reporte, la discusión fue subiendo de tono hasta convertirse en una agresión directa con un machete. Vecinos del sector, alarmados por los gritos y el altercado, solicitaron el apoyo de la autoridad municipal mediante una llamada de auxilio.

Elementos policiacos acudieron al domicilio, al ingresar, localizaron al hombre en el suelo. Tras una revisión, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y presentaba diversas heridas producidas presuntamente por un machete.

Las autoridades procedieron a asegurar el área para iniciar con las primeras diligencias. En el lugar también se encontraban los tres hijos de la pareja, quienes presenciaron los hechos, así como otros familiares.

Detención de la presunta responsable

De acuerdo con las primeras investigaciones, la presunta responsable permanecía aún en el sitio cuando llegaron las autoridades, por lo que fue detenida en ese momento. Posteriormente fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente, que se encargará de determinar su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.

En el lugar de los hechos también se encontraba la hermana de la supuesta agresora. Por este motivo, ella también fue presentada ante la autoridad para esclarecer si tuvo algún tipo de participación en el homicidio.

Elementos del grupo de homicidios de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron las averiguaciones relacionadas con este nuevo hecho de violencia familiar, a fin de recabar pruebas, testimonios y establecer cómo ocurrieron los hechos.

