Un Menor de 15 Años Muere en Accidente Carretera Reynosa-Monterrey

Un accidente automovilístico ocurrió durante la madrugada del lunes, donde el saldo fatal fue de un menor sin vida, quien viajaba junto con otras dos personas en una camioneta de color rojo. El percance vial se suscitó sobre la carretera Reynosa-Monterrey a la altura de la colonia Granjas.

Según el reporte preliminar dado a conocer por las autoridades, el presunto responsable, quien conducía una camioneta pick-up de color blanco, se desplazaba a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol, lo que pudo haber originado el desafortunado incidente.

Menor Muere en Accidente en la Carretera Reynosa-Monterrey. Foto: N+

Presunto Responsable de Accidente en Reynosa esta Detenido

Y es que las autoridades han insistido a los automovilistas en manejar con prudencia, pero sobre todo evitar combinar el alcohol con el volante, con la finalidad de evitar este tipo de incidentes fatales.

El presunto responsable, quien manejaba la camioneta blanca, se encuentra bajo el resguardo de las autoridades competentes, quienes determinarán su verdadera responsabilidad en este percance fatal que dejó a un menor sin vida.

