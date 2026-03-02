Calendario de Pago de Bienestar Tamaulipas en Marzo-Abril 2026: Fechas por Letra y Montos

Del 2 al 26 de marzo de 2026 se llevará a cabo en Tamaulipas el segundo pago del año correspondiente a los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y madres trabajadoras.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, durante este periodo se dispersarán los recursos a través del Banco del Bienestar, por lo que los beneficiarios podrán disponer de su apoyo directamente en su cuenta bancaria.

Nota Relacionada: Pensión Hombres y Mujeres de 30 a 64 Años: Calendario de Pago Bienestar en Marzo 2026 por Letra

Así quedan los montos para este bimestre:

👴🏼 Adultos mayores: 6,400 pesos

♿️ Personas con discapacidad: 3,300 pesos

🧑🏽 Mujeres de 60 a 64 años: 3,100 pesos

🧑‍🧒 Madres trabajadoras: 1,650 pesos

Las autoridades exhortaron a la población beneficiaria a consultar el calendario oficial de pagos, el cual generalmente se organiza de manera escalonada conforme a la primera letra del apellido paterno, con el fin de evitar aglomeraciones en sucursales bancarias.

Asimismo, recordaron que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen seguros en la cuenta del Banco del Bienestar y pueden utilizarse directamente con la tarjeta en establecimientos que acepten pagos electrónicos.

Para cualquier duda o aclaración, los beneficiarios pueden acudir a los módulos de atención de la Secretaría de Bienestar en sus municipios o consultar los canales oficiales del Gobierno de México.

Calendario de Pago Programas para el Bienestar Marzo 2026:

Letra A : Lunes 2 de marzo 2026.

: Lunes 2 de marzo 2026. Letra B : Martes 3 de marzo 2026.

: Martes 3 de marzo 2026. Letra C : Miércoles 4 y jueves 5 de marzo 2026.

: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo 2026. Letras D, E, F : Viernes 6 de marzo 2026.

: Viernes 6 de marzo 2026. Letra G : Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026.

: Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026. Letras H, I, J, K : Miércoles 11 de marzo 2026.

: Miércoles 11 de marzo 2026. Letra L : Jueves 12 de marzo 2026.

: Jueves 12 de marzo 2026. Letra M : Viernes 13 y martes 17 de marzo 2026.

: Viernes 13 y martes 17 de marzo 2026. Letras N, Ñ, O : Miércoles 18 de marzo 2026.

: Miércoles 18 de marzo 2026. Letras P, Q : Jueves 19 de marzo 2026.

: Jueves 19 de marzo 2026. Letra R : Viernes 20 y lunes 23 de marzo 2026.

: Viernes 20 y lunes 23 de marzo 2026. Letra S : Martes 24 de marzo 2026.

: Martes 24 de marzo 2026. Letras T, U, V : Miércoles 25 de marzo 2026.

: Miércoles 25 de marzo 2026. Letras W, X, Y, Z: Jueves 26 de marzo 20256.

Del 2 al 26 de marzo se realizará el segundo pago de 2026 para:



👴🏼 Adultos Mayores - $6,400

♿️ Personas con Discapacidad - $3,300

🧑🏽 Mujeres de 60 a 64 años - $3,100

🧑‍🧒 Madres Trabajadoras - $1,650



Tu dinero estará disponible en tu cuenta del @bbienestarmx. pic.twitter.com/B0bBqTwu9x — Carlos Torres Rosas (@carlosgtorres_) March 2, 2026

Historias recomendadas: