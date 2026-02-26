Realizan Saludo Binacional 2026 Entre Matamoros y Brownsville en Puente Nuevo

La mañana de este jueves 26 de febrero de 2026 se realizó, a la mitad de un puente internacional entre Texas y Tamaulipas, el tradicional acto de fraternidad entre Brownsville y Matamoros denominado Saludo Binacional.

Fue poco después de las 10 de la mañana cuando delegaciones de ambos lados de la frontera se reunieron a la mitad del puente Gateway de Brownsville, conocido como puente Nuevo en Matamoros.

Realizan el Tradicional Saludo Binacional en Puente Internacional de Matamoros

Alex Fernández, Mr. Amigo 2026, fue el invitado especial por parte de las autoridades estadounidenses.

Participaron en la ceremonia el alcalde de Brownsville, John Cowen, el juez del condado de Cameron, Eddie Treviño Jr., la presidenta de la Asociación Mister Amigo, Michelle Pompa Fernández, el presidente municipal de Matamoros, Beto Granados, la huésped distinguida de Matamoros, la actriz y cantante Ninel Conde, entre otras personas invitadas y funcionarios locales, estatales y federales de ambos países.

Como parte de los actos protocolarios, fueron intercambiados obsequios y, durante las diferentes intervenciones de las personas participantes, se enfatizó de manera continua la importancia de la unión como comunidad binacional más allá de divisiones fronterizas.

Agradece Alex Fernández ser Nombrado Mr. Amigo 2026

Alex Fernández, Mr. Amigo 2026, agradeció la distinción que recibió al recibir el nombramiento y enfatizó la importancia de la convivencia y entendimiento de la región fronteriza entre Brownsville y Matamoros.

Como parte final de la ceremonia, fue realizado un acto simbólico en el cual participaron representantes de ambos países y en que fueron liberadas decenas de palomas como símbolo de la paz, la unión y la fraternidad que se viven en esa región binacional.

Una vez concluida la ceremonia, Alex Fernández, Mr. Amigo 2026, continuó con una serie de actividades en esa localidad texana.

