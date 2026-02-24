Cartelera Fiestas de Abril en Tampico 2026: ¿Qué Artistas Estarán en el Teatro del Pueblo?

Las Fiestas de Abril Tampico 2026 ya tienen fecha confirmada, la celebración se llevará a cabo del 26 de marzo al 30 de abril de 2026, ofreciendo más de un mes de actividades familiares, conciertos, juegos mecánicos y una amplia oferta gastronómica en el municipio de Tampico.

Los asistentes podrán disfrutar de más de 30 juegos mecánicos, además de áreas comerciales, espectáculos y entretenimiento para todas las edades.

Artistas confirmados en el Centro de Espectáculos

En el Centro de Espectáculos se presentarán artistas de talla nacional e internacional como:

Christian Nodal

Lenin Ramírez

Jorge Medina junto a Josi Cuen

Estas presentaciones forman parte de la cartelera estelar que busca atraer a miles de visitantes de la región y estados vecinos.

Cartelera del Teatro del Pueblo

El Teatro del Pueblo contará con una variada programación musical y de entretenimiento, entre ellos:

Guardianes del Amor

Fiebre Loka

Matute

Los Auténticos Decadentes

Bronco

El Bogueto

Gabito Ballesteros

Nelson Kanzela

Liberación

Panteón Rococó

Cardenales de Nuevo León

Ha*Ash

Además, habrá funciones especiales de Lucha Libre, espectáculos de K-Pop y el show familiar Magic Castle.

