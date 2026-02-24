Inicio Tamaulipas Cartelera Fiestas de Abril en Tampico 2026: ¿Qué Artistas Estarán en el Teatro del Pueblo?

Cartelera Fiestas de Abril en Tampico 2026: ¿Qué Artistas Estarán en el Teatro del Pueblo?

Las Fiestas de Abril Tampico 2026 se realizarán del 26 de marzo al 30 de abril. Consulta fechas, artistas confirmados y actividades en la feria.

Fiestas de Abril Tampico 2026

Los asistentes podrán disfrutar de más de 30 juegos mecánicos. Foto: Fiestas de Abril Tampico

Las Fiestas de Abril Tampico 2026 ya tienen fecha confirmada, la celebración se llevará a cabo del 26 de marzo al 30 de abril de 2026, ofreciendo más de un mes de actividades familiares, conciertos, juegos mecánicos y una amplia oferta gastronómica en el municipio de Tampico.

Los asistentes podrán disfrutar de más de 30 juegos mecánicos, además de áreas comerciales, espectáculos y entretenimiento para todas las edades.

Artistas confirmados en el Centro de Espectáculos

En el Centro de Espectáculos se presentarán artistas de talla nacional e internacional como:

  • Christian Nodal
  • Lenin Ramírez
  • Jorge Medina junto a Josi Cuen

Estas presentaciones forman parte de la cartelera estelar que busca atraer a miles de visitantes de la región y estados vecinos.

Cartelera del Teatro del Pueblo

El Teatro del Pueblo contará con una variada programación musical y de entretenimiento, entre ellos:

  • Guardianes del Amor
  • Fiebre Loka
  • Matute
  • Los Auténticos Decadentes
  • Bronco
  • El Bogueto
  • Gabito Ballesteros
  • Nelson Kanzela
  • Liberación
  • Panteón Rococó
  • Cardenales de Nuevo León
  • Ha*Ash

Además, habrá funciones especiales de Lucha Libre, espectáculos de K-Pop y el show familiar Magic Castle.

