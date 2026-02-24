Cartelera Fiestas de Abril en Tampico 2026: ¿Qué Artistas Estarán en el Teatro del Pueblo?
Las Fiestas de Abril Tampico 2026 se realizarán del 26 de marzo al 30 de abril. Consulta fechas, artistas confirmados y actividades en la feria.
Las Fiestas de Abril Tampico 2026 ya tienen fecha confirmada, la celebración se llevará a cabo del 26 de marzo al 30 de abril de 2026, ofreciendo más de un mes de actividades familiares, conciertos, juegos mecánicos y una amplia oferta gastronómica en el municipio de Tampico.
Los asistentes podrán disfrutar de más de 30 juegos mecánicos, además de áreas comerciales, espectáculos y entretenimiento para todas las edades.
Artistas confirmados en el Centro de Espectáculos
En el Centro de Espectáculos se presentarán artistas de talla nacional e internacional como:
- Christian Nodal
- Lenin Ramírez
- Jorge Medina junto a Josi Cuen
Estas presentaciones forman parte de la cartelera estelar que busca atraer a miles de visitantes de la región y estados vecinos.
Cartelera del Teatro del Pueblo
El Teatro del Pueblo contará con una variada programación musical y de entretenimiento, entre ellos:
- Guardianes del Amor
- Fiebre Loka
- Matute
- Los Auténticos Decadentes
- Bronco
- El Bogueto
- Gabito Ballesteros
- Nelson Kanzela
- Liberación
- Panteón Rococó
- Cardenales de Nuevo León
- Ha*Ash
Además, habrá funciones especiales de Lucha Libre, espectáculos de K-Pop y el show familiar Magic Castle.
